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Судьи в отставке займутся примирением истцов 

Парламентская газета 2 часа назад
Судьи в отставке займутся примирением истцов
Фото: Парламентская газета
Россиянам дали больше инструментов для примирения с обидчиками во время судебной тяжбы. Помимо медиации (урегулирования спора при участии третьей, независимой стороны) появились новые инструменты: переговоры и судебное примирение. Пакет законов о совершенствовании примирительных процедур вступает в силу 25 октября.
Оба новых механизма можно применить на любой стадии процесса — по ходатайству одной из сторон, либо по предложению судьи при согласии сторон. Истец и ответчик должны будут согласовать условия переговоров.
«Судебное примирение будет для граждан осуществляться бесплатно профессиональным судьёй в отставке», — отмечала ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина.
Регламент проведения судебного примирения и список примирителей будет утверждать Пленум Верховного Суда РФ.
Если примирение даст результат — стороны заключат мировое соглашение, заявитель откажется от иска или ответчик признает иск в суде первой инстанции — тогда истцу вернут до 70 процентов уплаченной им госпошлины. Если мир будет достигнут во время апелляции, тогда истцу вернут 50 процентов пошлины. Улаживание конфликта в кассационном суде позволит вернуть до 30 процентов пошлины.
Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.
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Комментарии
Другое , Елена Мизулина , Совет Федерации
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