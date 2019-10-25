Судьи в отставке займутся примирением истцов

Россиянам дали больше инструментов для примирения с обидчиками во время судебной тяжбы. Помимо медиации (урегулирования спора при участии третьей, независимой стороны) появились новые инструменты: переговоры и судебное примирение. Пакет законов о совершенствовании примирительных процедур вступает в силу 25 октября.

Оба новых механизма можно применить на любой стадии процесса — по ходатайству одной из сторон, либо по предложению судьи при согласии сторон. Истец и ответчик должны будут согласовать условия переговоров.

«Судебное примирение будет для граждан осуществляться бесплатно профессиональным судьёй в отставке», — отмечала ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина

Регламент проведения судебного примирения и список примирителей будет утверждать Пленум Верховного Суда РФ.

Если примирение даст результат — стороны заключат мировое соглашение, заявитель откажется от иска или ответчик признает иск в суде первой инстанции — тогда истцу вернут до 70 процентов уплаченной им госпошлины. Если мир будет достигнут во время апелляции, тогда истцу вернут 50 процентов пошлины. Улаживание конфликта в кассационном суде позволит вернуть до 30 процентов пошлины.

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