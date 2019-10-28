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Переработать мусор помогут заключенные 

Парламентская газета + ещё 1 2 часа назад
Переработать мусор помогут заключенные
Фото: Парламентская газета
В Ростове-на-Дону на совместном выездном заседании трех комитетов Совета Федерации предложили пути скорейшей реализации «мусорной реформы».
Как подчеркнул в ходе заседания председатель Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, переход на новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) идет непросто. Региональные операторы, которым поручили эту работу, столкнулись с серьезными проблемами: низкой собираемостью по платежам и дорогой логистикой, когда мусор возят на переработку за десятки километров. Необходимо искать новые решения, отметил сенатор.
Майоров напомнил, что данная тема обсуждалась в марте на встрече членов совета палаты с российским премьером Дмитрием Медведевым. В итоге правительству поручили проработать вопрос о работе с ТКО на базе учреждений исполнения наказаний.
Как было озвучено на совещании: по данным ФСИН, работа по мусморной реформе ведется в 49 регионах, к переработке мусора привлечены 1660 заключенных. В дальнейшем их планируется вывозить для работы на высокотехнологические предприятия по переработке ТКО, необходимые для этого законодательные решения приняты. Однако есть одно обязательное условие: такую работу необходимо учесть в соответствующих территориальных схемах в области обращения с ТКО. К ней в регионах только приступили.
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Теги:
Другое , Дмитрий Медведев , Алексей Майоров , Совет Федерации , ФСИН
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