Песков опроверг данные о массовом закрытии бизнеса в России

Он сказал, что статистика Минэкономразвития абсолютно не совпадает с данными, которые были получены из Корпорации по малому и среднему бизнесу, а также из налоговой службы

По словам Пескова, они свидетельствуют о более благоприятной ситуации.

Он добавил, что развитие малого и среднего бизнеса в России сталкивается с рядом проблем, однако рост все-равно наблюдается.

До этого СМИ сообщили, что из-за ухудшения экономических условий в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц. Тогда же Песков пообещал разобраться в статистических данных.