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Песков опроверг данные о массовом закрытии бизнеса в России 

Газета.Ru + ещё 15 3 часа назад
Песков опроверг данные о массовом закрытии бизнеса в России
Фото: Газета.Ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Кремля по активности малого и среднего бизнеса в стране значительно разошлись со сведениями Министерства экономического развития, сообщает ТАСС.
Он сказал, что статистика Минэкономразвития абсолютно не совпадает с данными, которые были получены из Корпорации по малому и среднему бизнесу, а также из налоговой службы.
По словам Пескова, они свидетельствуют о более благоприятной ситуации.
Он добавил, что развитие малого и среднего бизнеса в России сталкивается с рядом проблем, однако рост все-равно наблюдается.
До этого СМИ сообщили, что из-за ухудшения экономических условий в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц. Тогда же Песков пообещал разобраться в статистических данных.
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Теги:
Другое , Дмитрий Песков , Федеральная налоговая служба , Минэкономразвития , ИТАР-ТАСС
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