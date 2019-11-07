Стартап с российскими корнями Cappasity привлек $4 млн на 3D-сканирование люксовых товаров

Cappasity направит инвестиции на развитие платформы 3D-визуализации, запустит новые услуги для клиентов из luxury-сегмента и откроет офисы в Париже и Нью-Йорке.

Фонд Nebesa Capital выступил лид-инвестором раунда, он вложил $3 млн Его основатель — член наблюдательного совета «Совкомбанка» Михаил Клюкин . Имена бизнес-ангелов, принявших участие в раунде, Cappasity не раскрывает.

Пример визуализации с сайта Cappasity

Кoнстантин Пoпов основал Cappasity в 2013 году в Калифорнии. Первые инвестиции в размере $350000 — это его личные средства.

В 2015 стартап привлек еще $700 тысяч от бизнес-ангелов. В 2018 году стартап провел второй раунд на $1,3 млн при оценке $8 млн Сейчас оценка Cappasity выросла до $16 млн Cappasity предлагает брендам решение для создания 3D-изображений товаров и интеграции их на сайт интернет-магазина. Стоимость пакетов для малого бизнеса — от $14,99 до $99 в месяц, для крупных компаний — от $1 тысячи до $15 тысяч в месяц.