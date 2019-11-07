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Стартап с российскими корнями Cappasity привлек $4 млн на 3D-сканирование люксовых товаров 

RB.ru 7 часов назад
Стартап с российскими корнями Cappasity привлек $4 млн на 3D-сканирование люксовых товаров
Фото: RB.ru
Cappasity направит инвестиции на развитие платформы 3D-визуализации, запустит новые услуги для клиентов из luxury-сегмента и откроет офисы в Париже и Нью-Йорке.
Фонд Nebesa Capital выступил лид-инвестором раунда, он вложил $3 млн Его основатель — член наблюдательного совета «Совкомбанка» Михаил Клюкин. Имена бизнес-ангелов, принявших участие в раунде, Cappasity не раскрывает.
Пример визуализации с сайта Cappasity
Кoнстантин Пoпов основал Cappasity в 2013 году в Калифорнии. Первые инвестиции в размере $350000 — это его личные средства.
В 2015 стартап привлек еще $700 тысяч от бизнес-ангелов. В 2018 году стартап провел второй раунд на $1,3 млн при оценке $8 млн Сейчас оценка Cappasity выросла до $16 млн Cappasity предлагает брендам решение для создания 3D-изображений товаров и интеграции их на сайт интернет-магазина. Стоимость пакетов для малого бизнеса — от $14,99 до $99 в месяц, для крупных компаний — от $1 тысячи до $15 тысяч в месяц.
Среди клиентов Cappasity — ЦУМ, Guerin, Samsonite, Aizel, American Greetings, Jazmin Chebar, Claris Virot и другие.
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Теги:
Другое , Константин Попов , Михаил Клюкин , Совкомбанк , ЦУМ
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