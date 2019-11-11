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Трудовые книжки станут цифровыми 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Трудовые книжки станут цифровыми
Фото: Вечерняя Москва
С 2020 года в России могут ввести электронные трудовые книжки. «Вечерняя Москва» разбиралась в особенностях предстоящего нововведения.
Соответствующий законопроект, разработанный на площадке Центра компетенций по нормативному регулированию национальной программы «Цифровая экономика РФ» с участием предпринимательского сообщества, сейчас находится на рассмотрении в Госдуме.
В первую очередь всех волнует вопрос: нужны ли будут бумажные трудовые книжки. В случае принятия закона бумажный вариант трудовой останется только у тех сотрудников, которые попросят об этом в письменном заявлении. Как сообщили в пресс-службе организации «Цифровая экономика», к обсуждению законопроекта, помимо госорганов, Пенсионного фонда и предпринимательского сообщества, привлечены отраслевые профсоюзы, Российская Трехсторонняя комиссия. Его значимость отражает также весьма длительный процесс подготовки и согласования по всем позициям. Эксперты подчеркивают, что принятие законопроекта повысит уровень сохранности сведений о трудовой деятельности, упростит процедуру трудоустройства для работников в части взаимодействия с кадровой службой работодателя, снизит издержки работодателя и работника, связанные с трудоустройством.
— Закон позволит защитить сотрудников при приеме на работу или увольнении, оградить от ситуаций, когда работодатель не отдал трудовую книжку, например, препятствуя увольнению, или она потерялась. Все данные будут передаваться в Пенсионный фонд России, откуда работник в любое время может их запросить. Важно, что возможность получить данные в бумажном виде сохраняется, — отметил руководитель рабочей группы по нормативному регулированию при автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика», вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти и связям с общественностью крупной компании Руслан Ибрагимов.
Если говорить о финансовой стороне вопроса, то дополнительные затраты со стороны работодателей, конечно, потребуются, но в перспективе, отмечают эксперты, экономия многократно превысит все возможные расходы.
— Бумажные трудовые книжки по своей сути устарели так же, как и, например, бумажные сберегательные книжки, про которые сегодня мало кто вспоминает. Важно понимать, что при переходе на электронные трудовые книжки и документооборот российские работодатели ежегодно в общей сложности будут экономить миллиарды рублей, которые могут быть направлены, например, на социальные программы, — рассказал «ВМ» заместитель генерального директора организации «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов.
Кстати, трудовой документооборот тоже планируется перевести в цифру. Так, рабочая группа по госуправлению при АНО «Цифровая экономика» одобрила сервис «Трудовые отношения онлайн», который предусматривает и заключение, и расторжение трудовых договоров онлайн. В рамках проекта «Нормативное регулирование» разрабатывается федеральный закон о внедрении электронного документооборота — пока в качестве эксперимента.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Михаил Антонцев, председатель Московской Федерации Профсоюзов:
— Многие услуги уже переведены в электронный формат. И практика показала, что такая форма удобна и эффективна. Речь идет не об отмене трудовой книжки, а о переносе ее с бумажного носителя в электронный формат. Наша задача сделать этот документ отвечающим запросам времени.
ЦИФРА
219 350 человек может составить дополнительная потребность столицы в профессиональных кадрах в 2020 году по оптимистичному прогнозу Центра занятости населения города Москвы.
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Теги:
Другое , Руслан Ибрагимов , Михаил Антонцев , Пенсионный фонд РФ , Госдума
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