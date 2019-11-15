Врачи удивились словам Скворцовой о своих высоких зарплатах 

Фельдшер скорой помощи заявил НСН, что подобными заявлениями глава Минздрава ссорит пациентов с врачами. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова назвала среднюю заработную плату российских врачей. Медики с высшим медицинским или фармацевтическим образованием, по ее мнению, получают 79 тысяч рублей. Аналогичные цифры приводит и Росстат. По данным ведомства, сообщал, что средняя зарплата российских врачей за первое полугодие 2019 года составила 79,2 тысячи рублей. А годом ранее она была и того больше — 73,9 тысячи. Фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков заявил НСН, что власти так оторваны от реальной жизни и обычных людей, что не понимают, как отличаются средние зарплаты на бумаге от настоящих. «Может быть, такие зарплаты есть в Москве, и то, если работать не на одну ставку. В центре им. Блохина — до 50 тысяч не дотягивает. А если работать в регионах, то там денег таких нет, там в разы меньше. Как мне пишут коллеги, 20-25 тысяч рублей они получают», — рассказал медик. Справедливая зарплата медиков решит кадровый вопрос В свою очередь, Вероника Скворцова рассказала, что по действующему законодательству с 2004 года при отсутствии отраслевой оплаты труда размер заработной платы определяет работодатель. При этом Скворцова заявила, что необходим возврат к отраслевой системе. «Я уже давно не знаю, где Скворцова живет, в каком мире? Власть не понимает, как и чем живет страна, какие зарплаты люди получают. Они живут в своем мире. А делается это для того, чтобы обыватель, когда приедет к нему вызов скорая помощь или врач, сказать, что мол, такие деньжищи тебе платят, а ты не хочешь меня обслуживать. Мне кажется, что такие заявления делаются, чтобы рассорить пациентов и врачей. Чтобы мы не объединились и не устроили какую-нибудь бучу», -высказал свое мнение фельдшер скорой Беляков. Один любопытный факт от Национального бюро кредитных историй. Оказалось, что именно врачи оказались самыми закредитованными. Эксперты проанализировали данные от 3700 тысяч российских кредиторов, в том числе банков и микрофинансовых организаций. выяснилось, что работники бюджетной сферы страдают из-за самой высокой долговой нагрузки. Так медики и фармацевты в среднем тратят на погашение кредитов треть своей зарплаты (33,56%).
Индексы и котировки Brent
63.45
+0.00 Золото
1467.92
+0.01 РТС
1449.42
+0.35
63.45
+0.00 Золото
1467.92
+0.01 РТС
1449.42
+0.35
Врачи удивились словам Скворцовой о своих высоких зарплатах
Видео дня. Почему сотовая связь подорожает в 2020 году
Читайте также