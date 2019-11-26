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Российский миллиардер резко похудел 

Lenta.ru 3 часа назад
Российский миллиардер резко похудел
Фото: Lenta.ru
Российский бизнесмен, совладелец и глава консорциума «Альфа-Групп», которому принадлежит «Альфа-банк», Михаил Фридман заметно похудел, свидетельствует публикация в Instagram продюсера журнала Forbes Ярослава Бабушкина.
Опубликованное фото было делано на мероприятии Forbes в московском кинотеатре «Октябрь». Незадолго до этого издание выпустило материал про сына Фридмана Александра, занимающегося бизнесом по поставке паровых коктейлей в столичные рестораны и учащегося в лондонской школе.
«Вечеринка удалась. Наше большое интервью с Михаилом и Александром Фридманами уже на Forbes. История отцов и детей, воспитания и больших денег. Занимательные байки о том, как сын миллиардера остался без наследства, начал зарабатывать в школе, продавая алкоголь и барыжил местом в столовской очереди. Сейчас он уже реальный предприниматель, с компанией и партнерами, возят жвачку и антипохмелин, ставят кальяны, делают концерты», — подписал фото Бабушкин.
55-летний Фридман владеет крупными долями в «Альфа-Групп» и инвестиционном холдинге LetterOne, контролирующем активы в энергетическом и телекоммуникационном секторах. Текущее состояние бизнесмена, по версии Bloomberg, составляет 13,6 миллиарда долларов.
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Теги:
Другое , Михаил Фридман , Александр Фридман , Альфа-банк , Forbes
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