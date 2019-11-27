Принят трехлетний бюджет Москвы

Московская городская Дума приняла бюджет города на 2020-2022 годы. Как сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина, новый бюджет получился социальным. Отмечается, что за бюджет проголосовали 35 из 45 депутатов. Ко второму чтению редакторы поддержали семь поправок, поступивших от депутатов и депутатских объединений.

Было решено значительно по сравнению с прошлым годом увеличить расходы на здравоохранение, социальную поддержку, жилье, культуру, спорт и образование. Так, на эти сферы, по информации ТАСС, власти Москвы будут ежегодно тратить около 1,7 триллиона рублей (53,3 процента расходов). В 2020 году финансирование соцсферы превысит 2 триллиона рублей.

Кроме того, финансированием обеспечены транспортные проекты — строительство метро, дорог, создание и развитие Московских центральных диаметров (МЦД). Также предусмотрены расходы на поддержку промышленности, малого и среднего бизнеса и инноваций.