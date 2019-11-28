Медведев ознакомился с новейшими технологиями Сбербанка

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ознакомился с технологиями и возможностями искусственного интеллекта, представленными Сбербанком . Главу правительстве поприветствовала цифровой аватар Сбербанка Елена, созданная с помощью синтеза речи и мимики, а также искусственных нейронных сетей. Она представилась и сообщила, что рада приветствовать премьер-министра на выставке инновационных разработок. Премьер поинтересовался у главы Сбербанка Германа Грефа , есть ли у Елены реальный прототип, или же это полностью продукт искусственного интеллекта. Греф ответил, что похожая девушка действительно существует.

Медведеву продемонстрировали цифровую платформу и суперкомпьютер Christofari, который является 29-м в мире по мощности, его производительность 6,7 петафлопса. Греф рассказал, что суперкомпьютер размещен в публичном «облаке». При этом Сбербанк использует возможности Christofari на коммерческих условиях. «Мы договорились, что мы по ночам, в ночное время будем бесплатно предоставлять доступ для вузов и для каких-то исследовательских работ», — сказал Греф. «Это благородно», — прокомментировал Медведев. Для стартапов также существует супервыгодный тариф использования этих мощностей — сто рулей за сто минут в течение трех с половиной дней. Греф пояснил, что программное обеспечение суперкомпьютера имеет специальную конфигурацию, приспособленную под искусственный интеллект. «Там принципиально другая архитектура», — сказал он.

Технология дополненной реальности

Премьер-министру также представили технологию дополненной реальности. Это решение позволяет клиенту с помощью очков виртуальной реальности выбрать квартиру, увидеть ее будущую отделку, мебель и т.д., то есть гораздо быстрее принять решение о покупке. Медведев заинтересовался этой технологией, заметив, что когда раньше застройщики продавали квартиры на этапе строительства, «там ничего невозможно было представить». «В принципе, задача такова, чтобы можно было в течение одного часа прийти, выбрать квартиру, получить кредит не выходя из одного офиса, принять решение о том, какая отделка нужна, заказать отделку и переехать в квартиру уже, собственно говоря, под ключ», — пояснил суть технологии Греф.

"Красивая идея, но в принципе это осуществимо", — заметил Медведев. Глава Сбербанка заверил, что все инструменты для этого готовы и к концу 2020 года технология может быть воплощена на практике. Премьер добавил, что это очень перспективно, учитывая тенденцию на снижение ставок по ипотеке. «Главное, чтобы это могли в масштабах страны применять, — подчеркнул председатель правительства. — У меня нет сомнений, что это в Сбербанке пойдет, в масштабах Москвы пойдет». Он подчеркнул, что необходимо, чтобы при строительстве за пределами Москвы и строительстве больших публичных пространств также использовались эти технологии.

Лаборатория искусственного интеллекта Сбербанка

Сотрудники лаборатории искусственного интеллекта Сбербанка рассказали Медведеву и о других возможностях применения этой технологии в реальной жизни. В частности, были представлены проекты по созданию робота-юриста, использованию искусственного интеллекта в области медицины обучения, принятия управленческих решений, в сфере стратегического управления.

Сотрудники проанализировали 57 тыс. документов стратегического планирования, чтобы посмотреть, насколько регионы, вплоть до муниципального уровня, синхронизированы с точки зрения ставящихся целей и принимаемых мер с майскими указами президента. Медведеву продемонстрировали карту, на которой были отражены регионы-отличники. Премьер обратил внимание на место Москвы, которая оказалась в числе лидеров.

Центр кибербезопасности

Кроме того, глава правительства ознакомился с работой Ситуационного центра кибербезопасности Сбербанка. В изолированном помещении без окон премьеру показали, как сотрудники центра справляются с учебной хакерской атакой на банк, рассказали о реальных попытках проникнуть в информационные системы финансового учреждения и количестве предотвращенных нападений. Также Медведев стал свидетелем диалога сотрудницы ситуационного центра с клиенткой Сбербанка, которая чуть не стала жертвой мошенников.

Представитель банка по телефону связалась с женщиной и рассказала о зафиксированной в центре подозрительной финансовой активности на ее счетах. В ответ клиентка рассказала, что до этого ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником Сбербанка, рассказал, что с ее счета была попытка кражи денег, и чтобы это предотвратить, женщине нужно перевести средства на некий резервный счет, который ей был назван. В свою очередь, настоящая сотрудница Сбербанка успокоила клиентку и сказала, что все транзакции были заблокированы банком, и деньги остались в сохранности.

После этого Медведеву показали интерактивную карту подобных фальшивых «колл-центров», откуда клиентам банка звонят мошенники, и рассказали, что значительная часть звонков совершаются заключенными из учреждений ФСИН

Еще на один экран была выведена собираемая при помощи искусственного интеллекта информация из соцсетей, где люди жалуются на сбои в работе банка, а также на случаи мошенничества.

Ситуационный центр кибербезопасности Сбербанка был открыт в июле 2019 года. Его основные задачи — непрерывный мониторинг (ежедневно обрабатывается до 7 млрд событий) и оперативное реагирование на инциденты кибербезопасности. Центр обеспечивает защиту от кибератак, направленных на сотрудников, инфраструктуру и бизнес-системы банка.