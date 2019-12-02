Каждый должник захочет стать «безнадёжным»

Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который расширяет перечень ситуаций, объясняющих невозвратность долга дебитора перед кредитором. Речь идёт о банкротах, — как юридических, так и физических лицах. В каких целях депутаты разработали новые правила и как они могут повлиять на самих банкротов — в материале News.ru.

Законопроект инициирован правительством. Фактически он корректирует ныне действующий федеральный Бюджетный кодекс (БК). В настоящее время БК устанавливает достаточно ограниченный перечень случаев признания платежей безнадёжными к взысканию — это банкротство индивидуальных предпринимателей, ликвидация юридических лиц, а также смерть граждан.

Новые правила расширяют круг лиц, подпадающих под освобождение от дальнейших платежей из-за их неспособности осуществлять денежные операции. В эту категорию включаются, в частности, граждане, которые не относятся к индивидуальным предпринимателям.

Долг будет считаться также безнадёжным и при исключении юридического лица по решению регистрирующего органа из ЕГРЮЛ. Правительственные специалисты, готовившие новый порядок взыскания долгов, придерживаются мнения, что необходимо защищать механизмы новых бюджетных поступлений. Кроме того, первостепенной задачей является нивелирование рисков необоснованного признания безнадёжной к взысканию задолженности.

На деле он реально защищает интересы должников. Так легализуется возможность признания безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в бюджет, если гражданин освобождается штрафа (в порядке амнистии и помилования).

По информации первого заместителя главы бюджетного комитета Государственной думы Глеба Хора, на рассмотрение всей нижней палатой законопроект будет вынесен 5 декабря.

Между тем, социальная почва становится всё более плодородной для взращивания подобных законопроектов. Национальное бюро кредитных историй, располагающее материалами более 4 тыс. кредиторов, огласило данные на 1 ноября 2019 года. В соответствии с ними объявить себя банкротами готовы 1,031 млн заёмщиков. Имеются в виду лица, которые формально подпадают под критерии закона о банкротах-физлицах. НБКИ аккумулирует данные более 4 тыс. кредиторов. В период с января по октябрь суды РФ отнесли к финансово несостоятельными 53,9 тыс. физлиц и индивидуальных предпринимателей. Количество судебных вердиктов по банкротствам ежегодно увеличивается в 1,5 раза.

В настоящее время гражданин имеет право подать заявление о банкротстве даже в том случае, если он просто предполагает, что не сможет погасить долги в установленный срок. Но в этом случае ему нужно будет доказывать собственную неплатёжеспособность. Все траты на ведение судебного процесса и деятельность финансового управляющего должник берёт на себя.

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», доктор экономических наук Игорь Николаев считает предложения, которые сформулировал профильный думский комитет по бюджету и налогам, своевременными и сразу выполняющими две разных, но достаточно важных для экономики и в социальном плане задачи. По оценке экономиста, ни у кого не вызывает сомнений, что забота о том, чтобы не увеличивалась дебиторская задолженность, — это нормальная практика и законодателей, и финансистов.

Эксперт усматривает в инициативе и социальные мотивации. Вообще, она находится в русле понимания, что фактор неопределённости экономической ситуации во многом и порождает череду банкротств, — как юридических лиц, так и физических. Но расширение перечня невозвратных долгов, фигурально выражаясь, прекращает их качество как уж совсем «безнадёжных» — для самих должников.

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Author: Игорь Николаев [директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты»]

Предложение имеет очевидные свойства защиты в отношении физлиц-банкротов. Как известно, в 2015 году был принят Федеральный закон № 127 по этой категории граждан, и его появление сыграло важную, своего рода амортизационную в экономическом плане и гуманную в смысле общественной солидарности роль для лиц, попавших в сложные финансовые ситуации. Порождены они, надо признать, либо финансовой неосведомлённостью граждан, либо активностью недобросовестных кредиторов и откровенных мошенников. Поэтому, исходя из этих обстоятельств, предложение о расширения списка невозвратных долгов оценивать можно, безусловно, в положительном ключе.