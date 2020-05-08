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В Татарстане раздадут более 600 тыс. георгиевских лент 

Реальное время и ещё 7 8 мая 2020
В Татарстане раздадут более 600 тыс. георгиевских лент
Фото: Реальное время
В этом году в Татарстане волонтеры раздадут более 600 тыс. георгиевских лент.
Что касается ежегодной акции «Георгиевская ленточка», то в этом году участникам проекта предлагают выкладывать фотографии с ленточкой в социальные сети. Помимо физической также можно примерить виртуальную ленту в Instagram.
Фотографии с георгиевскими ленточками и историю о том, почему акция важна для них, можно выложить в социальные сети с хештегами #георгиевскаяленточка, #лучшедома.
Ранее сообщалось, что георгиевские ленты начали раздавать в отделенияхх почтовой связи Татарстана. Также их можно найти в магазинах, аптеках и заправках.
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