В Татарстане раздадут более 600 тыс. георгиевских лент 

В этом году в Татарстане волонтеры раздадут более 600 тыс. георгиевских лент.

Что касается ежегодной акции «Георгиевская ленточка», то в этом году участникам проекта предлагают выкладывать фотографии с ленточкой в социальные сети. Помимо физической также можно примерить виртуальную ленту в Instagram.

Фотографии с георгиевскими ленточками и историю о том, почему акция важна для них, можно выложить в социальные сети с хештегами #георгиевскаяленточка, #лучшедома.