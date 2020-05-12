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Сенатор Калашников предложил ввести в России талоны на питание 

ФБА «Экономика сегодня» 12 мая 2020
Сенатор Калашников предложил ввести в России талоны на питание
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Мировая практика выработала огромное число мер поддержки населения в кризис. Об этом в ходе онлайн-брифинга в Медиагруппе "Патриот" рассказал член Совета Федерации Сергей Калашников.
"Мировая практика, в том числе и наша, практика СССР, выработала огромное количество методов дифференцированной помощи. С вертолета, конечно, как это делают США, разбрасывать деньги не надо. Это должна быть четкая целевая выплата по двум основным направлениям.
Первое — необходимо помочь людям, лишившимся средств на пропитание. Вариантов здесь много, в том числе введение талонов на питание — такой вид соцподдержки не разгоняет инфляцию, а значит, не создает рисков для экономики. Второе направление — поддержка бизнеса, создающего условия для жизни людей. Среди мер налоговые льготы, доступные кредиты и преференции".
Калашников добавил: талоны на питание как постоянный вид соцподдержки уже много десятилетий существуют в США и Канаде. В России введение так называемых продовольственных карточек активно обсуждалось с 2014 года, в 2017-м даже оформилась в госпрограмму. Но Минфин в итоге заявил, что в России нет бюджетных средств на ее реализацию.
Ранее на брифинге в Медиагруппе "Патриот" рассказали о важности масочного режима в борьбе с эпидемией коронавируса.
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Комментарии
Другое , Экономика России , Сергей Калашников , Совет Федерации , Минфин
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