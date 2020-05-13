Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
74.16
82.00
80.05
Прогноз
18.05 – 25.05
$
73.00
78.62
Индексы и котировки Brent
30.37
+0.10 Золото
1715.44
–0.01 РТС
1105.76
+0.03
Динамика валют
EUR / USD
14.05
1.0784
–0.0089
29.04
1.0873
11.05
03.05
19.04

Еще ряд препаратов против коронавируса в РФ могут начать использовать в ближайшие недели 

ТАСС и ещё 24 13 мая 2020
Еще ряд препаратов против коронавируса в РФ могут начать использовать в ближайшие недели
Фото: Уника Новости
Еще ряд препаратов против коронавируса в России может войти в клиническую практику в ближайшие недели — Мурашко.
Новость дополняется
Видео дня. Подано 2 млн заявлений на помощь от государства
ТАСС: последние новости
Предприниматели смогут получить субсидию на зарплаты при погашении долга по налогам Предприниматели смогут получить субсидию на зарплаты при погашении долга по налогам В РЖД сообщили, что Украина запретила въезд вагонов с китайскими колесами В РЖД сообщили, что Украина запретила въезд вагонов с китайскими колесами Борющиеся с коронавирусом медики Приморья получили более 111 млн рублей допвыплат Борющиеся с коронавирусом медики Приморья получили более 111 млн рублей допвыплат
Другое , Экономика России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Tesla возобновляет работу завода в США
Tesla возобновляет работу завода в США
Названа причина сбоя на Мосбирже
Названа причина сбоя на Мосбирже
В России вырос спрос на малогабаритное жилье
В России вырос спрос на малогабаритное жилье
Российский миллиардер потребовал закрыть четыре города
Российский миллиардер потребовал закрыть четыре города
В обход РФ: откуда Минск получит альтернативную нефть
В обход РФ: откуда Минск получит альтернативную нефть
Видео
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Чем опасно досрочное погашение кредита​
18:41
Чем опасно досрочное погашение кредита​
Личный счет
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
«Газпром» приготовился нарушить санкции США
01:11
«Газпром» приготовился нарушить санкции США
Компании
Число безработных в России резко выросло
03:12
Число безработных в России резко выросло
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение