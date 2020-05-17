Бендтнер проиграл в покер 7 млн евро 

Бывший нападающий «Арсенала» Никлас Бендтнер признался, что просадил в покер порядка 7 млн евро.

— Я проиграл много денег, просто нереальное количество, — заявил датчанин в эфире реалити-шоу «Бендтнер и Филин» на Дискавери. — Очень сложно подсчитать точную сумму, но я думаю, это было около 50 млн крон (почти 7 млн евро — прим. ЕФ). Я всегда контролировал себя, просто ставил большие суммы денег. Иногда в Лондоне все шло наперекосяк, и конец мог был очень плохим.

Бендтнер отметил, что в данный момент ограничивается ставками в размере 15 евро. Датчанин был одним из самых талантливых футболистов своего поколения, но не смог соответствовать выданным авансам.