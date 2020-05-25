Профсоюзы предложили возмещать россиянам расходы на удаленке 

На удаленной работе сотруднику стоит возмещать дополнительные расходы. Такое положение есть в проекте поправок в Трудовой кодекс о временной удаленной работе, с которым ознакомились «Известия». Документ разработала Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), его предполагается рассмотреть в Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

Документ предусматривает внесение в Трудовой кодекс новой статьи о временной удаленной работе. В ней говорится, что для изменения трудового режима нужно оформить дополнительное соглашение между работодателем и сотрудником. Оно в том числе должно подразумевать порядок и сроки возмещения расходов последнего, возникших на удаленке. Это может быть оплата электроэнергии, программного обеспечения, в том числе антивирусной защиты, приведены примеры в законопроекте.

В документе прописаны и другие моменты. Например, что в допсоглашении необходимо определить, какое время считается рабочим и когда нужно быть на связи. Оговорить, когда и как сотрудник отчитывается о проделанной работе, по каким каналам коммуницировать с работодателем. Также в законопроекте есть указание, что зарплату удаленного сотрудника нельзя снизить, если он справился со всеми заданиями. Кроме того, документ предлагает выделить категории людей, имеющих преимущественное право перейти на удаленку. Это сотрудники с детьми младше 14 лет, инвалиды, пенсионеры по возрасту, студенты-очники и люди, ухаживающие за инвалидами или длительно болеющими родственниками.

Минтруд поступил подготовленный ФНПР законопроект, специалисты знакомятся с документом, сообщили в пресс-службе ведомства. В целом министерство поддерживает урегулирование спорных вопросов, связанных с организацией удаленной занятости, но еще продолжает консультации относительно конкретных норм, сказали там.

Александр Сафонов. Самое значимое положение законопроекта — о рабочем времени, поскольку сейчас многие оказались вынуждены быть на связи с коллегами круглосуточно, отметил проректор Финансового университета при правительстве России

Что же касается самого затратного пункта о компенсациях работникам, они могут составить около 3 тыс. рублей ежемесячно, оценил эксперт. Однако разовые затраты могут доходить до 100 тыс. рублей, считает Сафонов. Например, может потребоваться покупка компьютера, устройства с функцией принтера и сканера и т.п.