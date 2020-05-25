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Число умерших в Москве превысило 2 тысячи 

Газета.Ru и ещё 3 2 часа назад
Число умерших в Москве превысило 2 тысячи
Фото: Газета.Ru
Еще 41 пациент, заразившийся коронавирусом, умер в Москве за минувшие сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
По данным оперштаба, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на COVID-19.
Таким образом, общее число умерших с начала пандемии достигло 2 034.
Отмечается, что это самый низкий показатель с 7 мая, когда скончались 39 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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