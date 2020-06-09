«Норникель» рассчитывает получить 30 млн долларов компенсации после ЧП в Норильске 

Страховая компания может выплатить компании «Норникель» 30 млн долларов после разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, заявил топ-менеджер компании в ходе телефонной конференции, посвященной ЧП.

«Стоимость заполненных хранилищ (…) покрыта надлежащей страховкой. Только прямой ущерб имуществу будет покрыт страховкой. (…) Страховка не покрывает издержки на ликвидацию загрязнения окружающей среды», — приводит его слова РИА «Новости».

Сумма страховой выплаты может составить 30 млн долларов

По словам старшего вице-президента — финансового директора ГМК Сергея Малышева, «Норникель» не ожидает, что расходы, направленные на ликвидацию разлива, повлияют на дивидендную политику.

«Влияние на общий объем всех капитальных вложений будет ограничено, возможно, они вырастут на 5-10%. Что касается дивидендов, надеюсь, наша политика не изменится», — сказал он.

«Норникель» обновил свою дивидендную политику в 2016 году. В качестве ориентиров были установлены: 60% от EBITDA, если чистый долг к EBITDA оказывается менее 1,8x, и 30% EBITDA, если показатель более 2,2x. Когда коэффициент выпадает между этими значениями, доля EBITDA (в диапазоне от 60% до 30%) рассчитывается обратно пропорционально уровню чистого долга к EBITDA.

Соотношение чистого долга к EBITDA «Норникеля» по итогам 2019 года снизилось до 0,9х с 1,1х годом ранее, показатель чистый долг к EBITDA для цели расчета дивидендов составил 0,6х. При этом EBITDA за период увеличилась на 27%, до 7,923 млрд долларов.

Суммарные дивиденды компании за прошлый год составляют 324 млрд рублей.

Вице-президент компании Владимир Жуков добавил, что «Норникель» представит полную оценку затрат на ликвидацию ЧП в своей финансовой отчетности за первое полугодие.

«Детальный расчет финансовых последствий компания представит в рамках отчетности по МСФО за первое полугодие», — приводит его слова ТАСС.

Отмечается, что оценка компании по ущербу в 10 млрд рублей является предварительной и будет скорректирована после окончания всех оценок и проверок.

В ходе конференции первый вице-президент — операционный директор компании Сергей Дяченко заявил, что «Норникель» ранее не производил необходимый мониторинг состояния вечной мерзлоты. По его словам, компания намерена установить систему мониторинга деформации вечной мерзлоты под объектами в Норильске.

Напомним, 3 июня президент России Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело. Арестован начальник цеха ТЭЦ-3. По предварительным данным Генпрокуратуры, авария на ТЭЦ-3, в результате которой произошел разлив нефтепродуктов, могла произойти из-за подвижек грунта.

Президент Владимир Путин поручил сотрудникам Росприроднадзора совместно с МЧС и правоохранителями скрупулезно проанализировать состояние всех объектов, аналогичных ТЭЦ в Норильске. Глава государства также поручил до конца весенней сессии внести изменения в природоохранное законодательство, чтобы подобные ЧП не повторялись.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах ЧП в Норильске.

Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».