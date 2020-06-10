Правительство запланировало меры помощи гражданам на 1,5 года вперед 

Гражданам план не сулит новых «вертолетных» денег, но предполагает более адресную поддержку самых нуждающихся, в том числе за счет создания системы «социального казначейства». Предполагается, что она охватит все социальные выплаты — федеральные, региональные и муниципальные. Подробностей относительно этой системы пока нет (план еще не утвержден), но власти давно ставили цель научиться выявлять семьи, которым поддержка действительно необходима.

"Социальное казначейство" будет отслеживать права граждан на получение социальных выплат, чтобы в дальнейшем в оперативном порядке через портал госуслуг информировать их о возможности получения пособий, пояснил «РГ» проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов . Не все понимают, на какие меры соцподдержки могут претендовать.

Запланировано введение единого подхода к определению состава семьи. Разночтения в этом вопросе мешают назначению выплат: подчас считаются доходы всех родственников, прописанных в квартире, даже не проживающих в ней, в результате семья теряет право на получение пособия.

С 2021 года будет введен новый подход при расчете нуждаемости семей в ежемесячной выплате на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно: выплата вырастет до 100% величины прожиточного минимума в случае, если 50% окажется недостаточно, чтобы повысить среднедушевой доход семьи до прожиточного минимума в субъекте РФ.

На постоянной основе будет закреплен порядок, при котором при определении нуждаемости семьи не будет учитываться полученный на прежнем месте работы доход родителя, который встал на учет в центре занятости как безработный.

План предполагает механизм, при котором назначаемые в беззаявительном порядке пособия автоматически перечисляются по реквизитам банковских счетов, указанных в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

За счет электронных сервисов предполагается модернизировать всю сферу трудовых отношений и оказания государством услуг по содействию занятости. За основу взят опыт портала «Работа в России», который этой весной помог людям, оставшимся без работы, встать на учет в службе занятости и оформить пособие.

Организации должны будут перейти на электронный кадровый документооборот. Написанные от руки заявления о приеме на работу или об увольнении, бумажные трудовые книжки останутся в прошлом. Сейчас проводится эксперимент по введению электронного кадрового документооборота, в котором участвуют исключительно по желанию. Первые результаты оказались вполне удачными.

Расширят и возможности дистанционной работы. Она станет доступной для муниципальных и госслужащих, а для перехода на такой тип занятости больше не придется заключать дополнительное соглашение к трудовому договору.

Сейчас ряд вопросов, связанных с дистанционной работой, не урегулирован. Например, нет четкой нормы о режиме труда и отдыха, не прописаны в Трудовом кодексе вопросы об организации рабочего места, в результате возникает много трудовых споров, отмечает Сафонов.

Инновации

Интеллект идет в наступление

За последние месяцы ученые и инженеры-разработчики предложили множество инновационных продуктов, которые сейчас помогают бороться с новой инфекцией, но, конечно, будут востребованы и после эпидемии.

Обеззараживатели воздуха

Такие приборы начинают производить в Вологде. Бактерицидная ультрафиолетовая безозоновая лампа дезинфицирует только воздух, поэтому после обработки не нужно проветривать помещение. Поскольку лампа закрыта, включать ее можно даже в присутствии людей — вреда она не нанесет. Самую маленькую лампу можно поставить на рабочий стол, более мощную — повесить на стену или установить на пол.

"Умные" капельницы

Олег Евтушенко. Новые инфузионные насосы, дополненные специальной стыковочной станцией, позволяют проводить инфузии сразу нескольким больным. В работе могут находиться 15 «умных» капельниц одновременно, что здорово облегчает работу медсестер. При этом каждое устройство программируется индивидуально, в зависимости от назначений конкретному пациенту. Инфузионные насосы такого типа можно применять и в стационарах, и амбулаториях, и в машинах «скорой помощи». Более 600 единиц оборудования уже поставлено в российские клиники. «Исходя из оценки потребности медицинских учреждений, мы планируем выпустить до конца 2020 года еще около 2500 единиц такого оборудования», — рассказал исполнительный директор Ростеха

Помочь врачу принять решение

Впервые зарегистрировано программное обеспечение «Система поддержки принятия врачебных решений Webiomed», созданное резидентом «Сколково». Система использует алгоритмы искусственного интеллекта и позволяет быстро анализировать медицинские данные, прогнозировать риски развития заболевания и давать рекомендации врачу персонально по каждому пациенту. Благодаря такому «помощнику» врач может быстро понять, нужна ли пациенту госпитализация, может он находиться в обычной палате или ему требуется реанимация. Например, для больных COVID-19 программа использует около двадцати показателей здоровья, объединенных в несколько шкал оценки тяжести пневмонии.

Фото: Photoxpress

Ликвидатор вируса

Инновационный антисептик справляется и с вирусами, и с бактериями. Каждый день предприятие в Свердловской области выпускает уже по 10 тысяч литров «Эфликвира». Название расшифровывается как «эффективный ликвидатор вируса». Разрабатывался он также при поддержке «Сколково». Патент на него был получен задолго до пандемии COVID-19, и все это время в компании не спешили выходить на новый рынок, комбинировали базовый состав с микрогелями в поисках оптимального сочетания. Из-за стремительного распространения «короны» запуск производства пришлось ускорить, чтобы помочь снабдить дезинфектантом Свердловскую область. Но в результате средство оказалось востребованным по всей стране.