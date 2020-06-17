Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.61
$
69.60
78.20
78.47
Прогноз
22.06 – 29.06
$
71.00
79.09
Индексы и котировки Brent
40.83
–0.39 Золото
1729.75
+0.23 РТС
1224.08
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
18.06
1.1215
–0.0018
03.06
1.1233
15.06
07.06
24.05

Названы самые популярные направления для отдыха россиян летом 

Российская Газета и ещё 18 17 июня 2020
Названы самые популярные направления для отдыха россиян летом
Фото: Российская Газета
— Краснодарский край и Ставропольский наиболее популярны просто потому, что они открылись раньше. И возможно, Крым после первого июля войдет в тройку наиболее популярных направлений, — заявила Майя Ломидзе.
Ставрополье и Кубань, напомним, уже открыли имеющие медицинские лицензии санатории, в которых уже отдыхают россияне. Однако сейчас гостям для размещения необходимо получить три документа: справка о состоянии здоровья, справка об отсутствии коронавируса и справка о санэпидокружении. Причем если первые две получить легко, то третья, по словам Ломидзе, для многих остается загадкой. С первого же июля для заселения в любую гостиницу никаких справок иметь не нужно, однако ситуация может измениться за предстоящие две недели.
Туристический сезон в АТОР называют нестандартным. У россиян резко увеличились возможности отдыха внутри страны.
— Совершенно явно увеличился объем бронирований на ближайшие даты внутри самих регионов и соседних. Речь идет о бронировании гостевых домов, турбаз, частных гостиниц и так далее. Больше всего это заметно в крупных регионах — Московской и Ленинградской областях. Такие же тенденции в регионах, где есть крупные водоемы — Волга, Ока и др. При этом цены остались на уровне прошлого года, если не считать Черноморские курорты. Стоимость суточного проживания в комфортном размещении без завтрака — от полутора до двух тысяч рублей, — рассказала Майя Ломидзе.
Она также отметила, что, несмотря на предсказуемое лидерство южных регионов в объеме бронирования, в этом году распределение туристов сильно изменится. В 2019 году, например, Краснодарский край и Крым получили 20-25 процентов всего туристического потока, теперь же часть внутренних туристов оттянут другие регионы.
— Благодаря запуску чартерных программ при поддержке Ростуризма удешевились поездки и открылись новые возможности для тех регионов, которые раньше воспринимались как очень дорогие и почти экзотические, — считает Ломидзе. — В первую очередь я имею в виду Алтай и Бурятию, а прорывом этого сезона станет Калининград, где цена за неделю беспрецедентно низкая — 10-17 тысяч рублей.
В АТОР рассказали и о негативных тенденциях в этом сезоне. Например, в безусловном выигрыше оказался «серый» сегмент туристической отрасли, который не платит налоги. Это частный сектор, который обслуживает туристов. Требования Роспотребнадзора на него не распространяются, и как там соблюдаются меры безопасности, социальная дистанция, дезинфекция, отследить невозможно. Это может изменить картину с распространением коронавируса, и пострадают также добросовестные представители туристической отрасли.
Как сообщалось ранее, ограничения на въезд туристов уже сняли 24 региона России.
Видео дня. Выпуск и обслуживание банковских карт станут платными
Российская Газета: последние новости
В Совфеде предложили сократить новогодние праздники в 2021 году В Совфеде предложили сократить новогодние праздники в 2021 году Путин указал доводить до суда дела о растрате средств на нацпроекты Путин указал доводить до суда дела о растрате средств на нацпроекты Котяков: Пик коронавирусной безработицы в России уже позади Котяков: Пик коронавирусной безработицы в России уже позади
Комментарии
Другое , Майя Ломидзе , Ростуризм , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» уволил топ-менеджера из-за «Силы Сибири»
«Газпром» уволил топ-менеджера из-за «Силы Сибири»
МИД оценил перспективы отмены санкций ЕС
МИД оценил перспективы отмены санкций ЕС
Доллар ждет скорый крах
Доллар ждет скорый крах
Минфин перечислит регионам второй транш поддержки
Минфин перечислит регионам второй транш поддержки
Видео
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Польша выдвинула условие России по газу
00:21
Польша выдвинула условие России по газу
Экономика
Названа комфортная для РФ цена на нефть
00:25
Названа комфортная для РФ цена на нефть
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение