Названы самые популярные направления для отдыха россиян летом 

— Краснодарский край и Ставропольский наиболее популярны просто потому, что они открылись раньше. И возможно, Крым после первого июля войдет в тройку наиболее популярных направлений, — заявила Майя Ломидзе

Ставрополье и Кубань, напомним, уже открыли имеющие медицинские лицензии санатории, в которых уже отдыхают россияне. Однако сейчас гостям для размещения необходимо получить три документа: справка о состоянии здоровья, справка об отсутствии коронавируса и справка о санэпидокружении. Причем если первые две получить легко, то третья, по словам Ломидзе, для многих остается загадкой. С первого же июля для заселения в любую гостиницу никаких справок иметь не нужно, однако ситуация может измениться за предстоящие две недели.

Туристический сезон в АТОР называют нестандартным. У россиян резко увеличились возможности отдыха внутри страны.

— Совершенно явно увеличился объем бронирований на ближайшие даты внутри самих регионов и соседних. Речь идет о бронировании гостевых домов, турбаз, частных гостиниц и так далее. Больше всего это заметно в крупных регионах — Московской и Ленинградской областях. Такие же тенденции в регионах, где есть крупные водоемы — Волга, Ока и др. При этом цены остались на уровне прошлого года, если не считать Черноморские курорты. Стоимость суточного проживания в комфортном размещении без завтрака — от полутора до двух тысяч рублей, — рассказала Майя Ломидзе.

Она также отметила, что, несмотря на предсказуемое лидерство южных регионов в объеме бронирования, в этом году распределение туристов сильно изменится. В 2019 году, например, Краснодарский край и Крым получили 20-25 процентов всего туристического потока, теперь же часть внутренних туристов оттянут другие регионы.

— Благодаря запуску чартерных программ при поддержке Ростуризма удешевились поездки и открылись новые возможности для тех регионов, которые раньше воспринимались как очень дорогие и почти экзотические, — считает Ломидзе. — В первую очередь я имею в виду Алтай и Бурятию, а прорывом этого сезона станет Калининград, где цена за неделю беспрецедентно низкая — 10-17 тысяч рублей.

В АТОР рассказали и о негативных тенденциях в этом сезоне. Например, в безусловном выигрыше оказался «серый» сегмент туристической отрасли, который не платит налоги. Это частный сектор, который обслуживает туристов. Требования Роспотребнадзора на него не распространяются, и как там соблюдаются меры безопасности, социальная дистанция, дезинфекция, отследить невозможно. Это может изменить картину с распространением коронавируса, и пострадают также добросовестные представители туристической отрасли.

Как сообщалось ранее, ограничения на въезд туристов уже сняли 24 региона России.