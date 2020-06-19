России предрекли появление нового налога 

В России к 2030 году могут ввести налог или лицензию на технологию искусственного интеллекта. Мера позволит блокировать создание опасных для общества IT-решений и увеличит затраты разработчиков. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на мнения экспертов, опрошенных PricewaterhouseCoopers (PwC) в России, IDC, КРОК и нетворкинг-платформой Digital Leader.

Специалисты прогнозируют, что среди последствий внедрения искусственного интеллекта в различные сферы могут оказаться фальсификация фото и видео, манипуляции с персональными данными. В связи с этим правительство будет вынуждено ужесточить регулирование отрасли: сначала компании могут обязать получать лицензии и сертификаты на разработку и эксплуатацию технологий, затем может появиться налог на искусственный интеллект.

Появление нового сбора позволит государству перераспределять полученные таким образом средства в пользу потерявших работу из-за технологического прогресса сотрудников, чтобы те могли переквалифицироваться. Попытки урегулирования отрасли видны уже сейчас, отметил комьюнити-менеджер Digital Leader Алексей Сидорин. Он напомнил, что власти США обвиняют Facebook и Google в том, что их алгоритмы во время прошлой президентской кампании позволили влиять на выбор граждан.