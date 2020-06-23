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В Петербурге умер врач роддома, в «Списке памяти» уже 61 фамилия медиков 

ИА Regnum и ещё 3 4 часа назад
В Петербурге умер врач роддома, в «Списке памяти» уже 61 фамилия медиков
Фото: ИА Regnum
В Санкт-Петербурге скоропостижно скончался врач-реаниматолог родильного дома №9. Об этом 23 июня корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.
Однако уточнить причины смерти медика в ведомстве пока не смогли.
Отметим, что в настоящий момент в неофициальном «Списке памяти» Санкт-Петербурга и Ленинградской области значится 61 фамилия медицинских работников, сотрудников больниц, клиник, роддомов и других медицинских учреждений, которые умерли в пандемии коронавируса. Этот список составляется активистами на основе информации от коллег, друзей и родственников умерших медиков.
Среди новых имен в «Списке памяти» значатся: студент 6 курса Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова Альхауадж Абдуллах, который пришел на помощь старшим коллегам и пошел работать в больницу, фтизиатр из этого же университета Владимир Шевцов, 52-летняя педиатрической поликлиники №111 Ольга Григоренко, 52-летний патологоанатом Городского патологоанатомического бюро Сергей Гусев, 62-летний невролог городской больницы №15 Вячеслав Кобылецкий, 73-летний лифтёр детской городской больницы №5 имени Филатова Борис Петров, 42-летняя медсестра женской консультации Ольга Цапулина.
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Также среди новых имён в этом скорбном списке — регистратор Тосненской клинической межрайонной больницы Ленинградской области 74-летяя Мария Ильеня и 51-летняя участковый терапевт Центральной медсанчасти №38 ФМБА города Сосновый Бор в Ленобласти Ирина Якубовская.
Как сообщалось, 17 медиков Санкт-Петербурга, помогавших больным с коронавирусной инфекцией и скончавшимся от COVID-19, посмертно награждены новым орденом Пирогова.
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Комментарии
Другое , Владимир Шевцов , Ирина Якубовская , Борис Петров , Сергей Гусев , Федеральное медико-биологическое агентство , ИА REGNUM
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