Резиденты поневоле. Пандемия смешала планы тех, кто платит налоги за рубежом 

Пандемия коронавируса нарушила планы тех, кто предпочитает платить налоги за рубежом. Из-за закрытия границ такие люди оказались запертыми в стране, а значит, они автоматически превратились в российских налоговых резидентов.

Эта проблема касается достаточно узкого круга людей, которые не хотят себя афишировать, но для них она животрепещуща. После того как в России началась деофшоризация, определенная часть бизнесменов сменила налоговое резидентство. Для этого достаточно более полугода проживать в другой стране, чтобы платить личные налоги там, а не в России.

Правда, российский Минфин еще в прошлом году предложил сократить срок, который определяет резидентство, и ввести концепцию центра жизненных интересов, то есть платить налоги не там, где живешь, а там, где основные активы, где живет семья и так далее. Пандемия эти планы, с одной стороны, пока пресекла. А с другой, те, кто уже привык быть резидентами иных стран, остались запертыми на Родине. Ситуацию комментирует президент компании «Московские партнеры» Евгений Коган

Евгений Коган президент компании «Московские партнеры» «Тут — бах-трах! — он застревает, и ничего сделать не можем. Ну, беда, это реально беда, и в таком случае, я, например, не очень понимаю, как он будет в нынешних условиях разруливать ситуацию с налоговой. Наверное, когда все откроется в августе, ему придется уезжать и как минимум не находиться в России до конца года. Это действительно серьезная проблема, что касается России. Вы знаете, во многих странах то же самое».

Существует бизнес-авиация, которую, в отличие от регулярных рейсов, не запретили. Но нужно получить и разрешение на вылет, и разрешение на влет. Обязательная сдача анализов — это самое простое. Возьмем Европу. Нет проблем для тех, кто, помимо российского гражданства, имеет европейское. Например, популярное у наших предпринимателей и их родственников мальтийское. Либо вид на жительство, либо документ об обучении за рубежом. Причем это не какие-нибудь двухнедельные курсы, а длительная программа.

Или, к примеру, нужен документ от европейской компании, который убеждает власти, что такому-то человеку необходимо вылететь в ЕС , потому что без его физического участия не состоится такая-то сделка. В общем, варианты есть. Тем более что сейчас Европа постепенно ослабляет режим, рассказывает директор по развитию компании «Ваш чартер» Евгений Быков

Евгений Быков директор по развитию компании «Ваш чартер» «Недавно, когда Испания сделала послабление с точки зрения туризма, то, естественно, поток увеличился. По традиционным направлениям, таким как Барселона, Валенсия, Малага, Севилья, туда поток увеличился. Опять же Ницца, Канны. Это традиционное направление для частной авиации. Пока остается под большим вопросом Италия, но тем не менее запрос уже есть, и мы ждем, когда будет такая возможность увеличить пассажиропоток туда».

В то же время далеко не у каждого бизнесмена есть бизнес-джет. И не каждому по карману нанять частный лайнер. Зато наши власти недавно предложили льготы по налогам для владельцев контролируемых иностранных компаний. И для кого-то, возможно, это станет выходом.