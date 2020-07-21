В России от COVID-19 за сутки умерло 153 человека 

На 21 июля в России подтверждено 783328 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. За прошедшие сутки выявлено 5842 новых инфицированных. Как отмечается, из этого количества 24,2% выявлены активным поиском и не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 153 летальных исходов, всего с начала эпидемии — 12580.

Случаи COVID-19 обнаружены в 81 регионе России. Больше всего новых инфицированных в Москве (602) и Ханты-Мансийском АО (228). Затем идут Свердловская область (227) и Нижегородская область (196).

Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.