Корпоративное волонтерство как часть стратегии компании 

Сегодня деятельность крупных компаний едва ли можно представить без системной работы в интересах общества. Екатерина Чулкова , менеджер по корпоративной социальной ответственности фармацевтической компании «Сервье», рассказывает, как волонтерство встраивается в стратегию долгосрочного устойчивого развития.

Принципы корпоративной социальной ответственности прочно вплетены в нашу работу: мы содействуем повышению доступности здравоохранения, занимаемся развитием сотрудников, выстраиваем устойчивые и прозрачные отношения с партнерами. «Сервье» уделяет особое внимание охране окружающей среды и соблюдению требований экологической безопасности.

Компания и, в частности, ее фармацевтический завод «Сервье РУС», расположенный в Новой Москве, стремится к рациональному использованию энергии и природных ресурсов, а также эффективному управлению отходами производства. И ключевую роль во всех этих проектах играют наши сотрудники.

Более 1200 наших коллег со всей России объединились в волонтерское движение «L@aVie Добро!», в котором сочетаются социальные, экологические и благотворительные инициативы. Марафон добрых дел «Сервье» прокладывает свой путь через все города присутствия компании от Москвы до Красноярска через Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самару, Новосибирск, Воронеж и Омск.

В рамках работы движения мы действуем в нескольких направлениях.

Волонтеры «Сервье» проводят мероприятия, разработанные компанией совместно с врачебными сообществами для повышения осведомленности о факторах риска сердечно-сосудитстых заболеваний, мерах профилактики ипредупреждении осложнений. Начало этой волонтерской акции было положено на фестивале здоровья в Троицке в 2018 году, где каждую весну проходят мероприятия «Московского долголетия».

В рамках проекта «Твой шанс» в партнерстве с благотворительным фондом «Арифметика добра» сотрудники помогают ребятам получить багаж знаний и навыков для социализации в обществе. Волонтеры оказывают детям поддержку с целеполаганием, осознанностью и самоопределением в профессиях, в частности, связанных с медициной и фармакологией.

География программы охватывает 31 регион и более 80 детских домов по всей России. Многогранность проекта расширяет границы общения волонтеров с ребятами в любой точке России посредством digital-инструментов (онлайн-уроки, интерактивные встречи, виртуальные игры, чаты, флешмобы), которые особенно стали востребованы в период самоизоляции.

Сотрудники поддерживают подопечных благотворительных фондов-партнеров «Сервье». Так, совместно с фондом «Созидание» через программу «Семейная почта» мы помогаем погорельцам, беженцам, семьям с детьми с особенностями развития, пожилым людям — все тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

В период пандемии сотрудники присоединились к проекту «Поможем врачам помогать!» и в качестве волонтеров занимались поиском поставщиков средств защиты, гигиены и других предметов первой необходимости для больниц Москвы, Московской области и других регионов страны. За полтора месяца работы удалось найти более 35 проверенных поставщиков и реализовать запросы больниц в более чем 20 регионах.

Благодаря многогранности и разносторонности КСО-проектов компания «Сервье» открывает множество возможностей для участия: одни сотрудники оказывают некоммерческим организациям безвозмездную интеллектуальную помощь в решении ежедневных задач, другие — сажают деревья или устанавливают контейнеры для сбора одежды для переработки или передачи нуждающимся. Движение находит живой отклик в сердцах сотрудников, которые поддерживают социальные инициативы компании и вовлекают в ряды корпоративных волонтеров своих близких и друзей.

Эти инициативы отражают лишь некоторые примеры в богатой палитре оттенков волонтерской деятельности компании, которая постоянно пополняется новыми практиками благодаря активной поддержке идей сотрудников со стороны руководства. Желание творить добро и быть полезными наполняют социальные проекты глубоким содержанием, а сотрудники становятся главными амбассадорами в реализации стратегии социальной ответственности компании.

Мы верим, что вместе мы сможем сделать мир лучше!

Фото «Сервье»