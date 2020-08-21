Россияне смогут регистрировать автомобили и другие транспортные средства в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, он опубликован на сайте правительства.
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Россиянам разрешили регистрировать автомобили в МФЦ
Фото: News.ru
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