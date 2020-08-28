Илон Маск: россиянин Крючков хотел совершить кибератаку на Tesla 

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Ранее минюст США сообщил об аресте 27-летнего россиянина Егора Крючкова по обвинению в сговоре для киберпреступления. Утверждается, что задержанные пытался подкупить сотрудника компании в Неваде, чтобы тот занес вирус в компьютерную систему.

Позже портал Teslarati опубликовал запись, где утверждается, что речь идет о заводе Tesla. Как пишет издание, сотрудник предприятия сам обратился в ФБР

"Весьма признателен. Это была серьезная атака", — ответил Маск в Twitter.