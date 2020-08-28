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Илон Маск: россиянин Крючков хотел совершить кибератаку на Tesla 

Газета.Ru и ещё 20 5 часов назад
Илон Маск: россиянин Крючков хотел совершить кибератаку на Tesla
Фото: Газета.Ru
Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в Twitter, что задержанный россиянин Егор Крючков хотел совершить кибератаку на его предприятие в штате Невада.
Ранее минюст США сообщил об аресте 27-летнего россиянина Егора Крючкова по обвинению в сговоре для киберпреступления. Утверждается, что задержанные пытался подкупить сотрудника компании в Неваде, чтобы тот занес вирус в компьютерную систему.
Позже портал Teslarati опубликовал запись, где утверждается, что речь идет о заводе Tesla. Как пишет издание, сотрудник предприятия сам обратился в ФБР.
"Весьма признателен. Это была серьезная атака", — ответил Маск в Twitter.
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Другое , Егор Крючков , Илон Маск , ФБР , SpaceX , Министерство юстиции США
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