Школа после пандемии: в России отметили День знаний 

1 сентября для 17 миллионов российских школьников наступил учебный год. За парты сели около двух миллионов первоклассников. В колледжи и техникумы отправились три миллиона студентов. Занятия во всех учебных заведениях начались в очной форме. Несмотря на пандемию, праздник прошёл в традиционном формате, но с соблюдением новых санитарных норм. Подробности — в материале NEWS.ru.