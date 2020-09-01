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Школа после пандемии: в России отметили День знаний 

News.ru и ещё 26 5 часов назад
Школа после пандемии: в России отметили День знаний
Фото: Lenta.ru
1 сентября для 17 миллионов российских школьников наступил учебный год. За парты сели около двух миллионов первоклассников. В колледжи и техникумы отправились три миллиона студентов. Занятия во всех учебных заведениях начались в очной форме. Несмотря на пандемию, праздник прошёл в традиционном формате, но с соблюдением новых санитарных норм. Подробности — в материале NEWS.ru.
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