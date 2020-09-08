В России за сутки выявили 5099 случаев коронавируса 

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Больше всего заражений в Москве (695), Санкт-Петербурге (210) и Ростовской области (147). За сутки скончались 122, выздоровели 6 772 человека.

Всего в России заболели 1 035 789, выздоровели 850 049, погибли 17 993 пациента.