«Обвинения не обоснованы»: Эмин Агаларов потребовал извинений от Игоря Крутого 

Российский и азербайджанский певец Эмин Агаларов пришел в недоумение от слов музыкального композитора Игоря Крутого. По мнению артиста, его коллега по цеху позволил себе слишком много неприятных слов и подменил множество фактов одной карьерной истории. Он потребовал извинений от обидчика.

После просмотра интервью на Youtube-канале «Алена, блин!», где поучаствовал Игорь Крутой , Эмин Агаларов пришел в «легкий шок». Композитор уверял в ходе беседы с ведущей, что азербайджанский артист на пару с Максимом Фадеевым якобы вступили в сговор против него. Виной всему, по словам Крутого, то, что музыкальный продюсер выступил инициатором идеи о процессе создания в России единой музыкальной премии. Он считает, что коллеги его оболгали и беспокоились, что он станет «главным» после реализации задумки.

Агаларов оказался задет словами Крутого и не смог оставить ситуацию без комментария. Певец признался: слышать в свой и Фадеева адреса высказывания такого характера — неприятно. Он посчитал, что композитор сделал подмену фактов в ходе интервью.

— Неприятно было услышать его фразу, что я его оболгал и обманул,

Я считаю, что всю организацию изначально и развалил именно Игорь Крутой. К слову, его обвинения в адрес Фадеева тоже не обоснованы, — ответил журналистам Super.ru Эмин.

При этом Агаларов подчеркнул, что сам продюсер поставил их перед выбором: либо он, либо они отдельно с Фадеевым.

Игорь Крутой ситуацию больше не комментировал.

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