В Раде указали на предупреждения со стороны России

Владимир Путин неоднократно указывал на ошибочную политическую линию Киева, но украинские власти предпочитают игнорировать предупреждения со стороны России, считает депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.

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"Первый месседж Путина украинской власти был по поводу Майдана. Никто его не понял. Второй месседж – Крым. Опять не дошло. Третий – Донбасс. Мимо", – написал политик на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что Киев проигнорировал "сообщения" про "Северный поток – 2" и увеличение цен на газ. Кроме того, Кузьмин напомнил об иске к Украине в ЕСПЧ, заявлении в ООН, статье Путина об Украине и реакции президента России на преследование лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука.