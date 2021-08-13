"Испугался люстраций": Скабеева ответила украинскому депутату Рады Беленюку

Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила украинскому спортсмену и депутату Рады Жану Беленюку, который заявил, что не знает журналистку, а сфотографировался с ней из-за того, что является известным спортсменом.
"Одно из двух: или Жан Беленюк испугался люстраций, поэтому врет, или Жан Беленюк — идиот. Тогда что он делает в Раде? Что хуже — я точно не знаю. Но за попытку спасти свою шкуру "известный спортсмен" получает медаль", - написала Скабеева в Telegram.
13 августа на Беленюка было совершено нападение в центре Киева.
"Несколько минут назад неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерский район), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая обидные вещи типа "черная обезьяна что-то знает про патриотизм?!" и "вали в Африку!" — написал Беленюк в Facebook.
В финальном поединке Олимпиады в Токио в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг Беленюк одержал победу над венгром Виктором Лоринцом со счетом 5:1. Также Беленюк является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года, двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы.