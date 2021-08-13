"Испугался люстраций": Скабеева ответила украинскому депутату Рады Беленюку

"Одно из двух: или Жан Беленюк испугался люстраций, поэтому врет, или Жан Беленюк — идиот. Тогда что он делает в Раде? Что хуже — я точно не знаю. Но за попытку спасти свою шкуру "известный спортсмен" получает медаль", - написала Скабеева в Telegram.