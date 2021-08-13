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Телеведущая Скабеева предположила, что украинский чемпион Игр-2020 Беленюк - идиот

Газета.Ruиещё 3
1 час назад

Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила украинскому спортсмену и депутату Рады Жану Беленюку, который заявил, что не знает журналистку, а сфотографировался с ней из-за того, что является известным спортсменом.

"Испугался люстраций": Скабеева ответила украинскому депутату Рады Беленюку
Фото: Skabeeva/TelegramSkabeeva/Telegram

"Одно из двух: или Жан Беленюк испугался люстраций, поэтому врет, или Жан Беленюк — идиот. Тогда что он делает в Раде? Что хуже — я точно не знаю. Но за попытку спасти свою шкуру "известный спортсмен" получает медаль", - написала Скабеева в Telegram.

13 августа на Беленюка было совершено нападение в центре Киева.

"Несколько минут назад неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерский район), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая обидные вещи типа "черная обезьяна что-то знает про патриотизм?!" и "вали в Африку!" — написал Беленюк в Facebook.

В финальном поединке Олимпиады в Токио в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг Беленюк одержал победу над венгром Виктором Лоринцом со счетом 5:1. Также Беленюк является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года, двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы.

"Вали в Африку!": на украинского спортсмена напали в центре Киева

Другое,Ольга Скабеева,Жан Беленюк,
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