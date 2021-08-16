Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Иммунолог рассказал о разработке новых вакцин против коронавируса в России

Lenta.ruиещё 5
16 августа 2021

Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о разработке новых вакцин против коронавируса в России в беседе с изданием Ura.ru.

В России разработают четыре новые вакцины против COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил специалист, на данный момент в России разрабатывают четыре новые вакцины против коронавируса, которые должны зарегистрировать к весне следующего года.

«Думаю, что они будут выводиться с прицелом на штаммы "дельта", "дельта плюс"», — предположил он.

По его словам, именно этот вариант является наиболее мощным.

Крючков спрогнозировал, что «дельта»-вариант коронавируса продолжит мутировать внутри своей линии.

«Но все равно большая часть признаков, на основе которых будет сделана вакцина, останется», —заключил врач.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против «дельта»-штамма коронавируса составляет около 83 процентов. Также он отметил, что вакцина более чем на 95 процентов защищает против тяжелых случаев COVID-19.

Другое,Михаил Мурашко,Николай Крючков,Минздрав РФ,РИА Ura.ru,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители