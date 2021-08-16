В России разработают четыре новые вакцины против COVID-19

Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о разработке новых вакцин против коронавируса в России в беседе с изданием Ura.ru.

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Как сообщил специалист, на данный момент в России разрабатывают четыре новые вакцины против коронавируса, которые должны зарегистрировать к весне следующего года.

«Думаю, что они будут выводиться с прицелом на штаммы "дельта", "дельта плюс"», — предположил он.

По его словам, именно этот вариант является наиболее мощным.

Крючков спрогнозировал, что «дельта»-вариант коронавируса продолжит мутировать внутри своей линии.

«Но все равно большая часть признаков, на основе которых будет сделана вакцина, останется», —заключил врач.