Китай согласился работать с США по Афганистану

«Китай готов взаимодействовать и вести диалог с США, чтобы способствовать реализации мягкого урегулирования афганского вопроса, содействовать тому, чтобы в Афганистане не было новой гражданской войны или гуманитарной катастрофы, чтобы он вновь не превратился в рассадник и убежище для терроризма», — заявил китайский министр.