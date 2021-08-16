На Украине рассказали о "мрачном уроке" от США

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко в колонке для "Главреда" написал, что стремительное бегство армии США из Кабула является "мрачным уроком" для Киева.
"В мрачной истории с Афганистаном есть один очень важный момент, очень показательный для Украины, хотя вряд ли в чем-то убедит наших инфантилов", — заявил Романенко.
Он пояснил, что исламская республика имеет статус основного союзника Соединенных Штатов вне НАТО. Обозреватель напомнил, что американская сторона потратила $85 млрд на обучение афганских силовиков. Он указал, что правительство Афганистана получало сотни бронетранспортеров, легкие вертолеты и дроны, пока украинцы радовались каждой паре снайперских винтовок и "сходили с ума" из-за противотанковых ракетных комплексов Javelin.
При этом все оружие, которое Вашингтон в огромном количестве поставлял в Афганистан, досталось талибам*, констатировал эксперт. Он также указал, что Украина добивается статуса основного союзника США вне Североатлантического альянса с 2014 года.
"Трагедия Афганистана показывает, что если союзник не готов за себя сражаться, то американцы особо париться не будут. Обрушение афганской армии в течение нескольких последних недель уже просто хрестоматийный пример", — заключил Романенко.