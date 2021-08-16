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Посол РФ намерен встретиться с представителями талибов в Кабуле

News.ruиещё 6
16 августа 2021

Обсуждение безопасности деятельности российской дипмиссии должно стать темой встречи посла России в Афганистане Дмитрия Жирнова с представителями талибов в Кабуле. Об этом заявил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Кабуле Никита Ищенко.

Посол России встретится с талибами в Кабуле
Фото: EPA / ТАССEPA / ТАСС

Планируется встреча с главным координатором движения талибов в Кабуле, который принимает капитуляцию правительственных сил. Она нацелена на обеспечение безопасности деятельности посольства, которое продолжает работу в штатном режиме, — пояснил Ищенко.

Он добавил, что дата такой встречи ещё согласуется.

Ранее стало известно, что боевики движения «Талибан» (террористическая организация — запрещена в РФ), которые захватили власть в Афганистане, гарантируют безопасность иностранных дипмиссий, включая посольство РФ. Об этом заявил посол Дмитрий Жирнов.

Другое,Дмитрий Жирнов,Талибан,РИА Новости,
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