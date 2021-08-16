Посол России встретится с талибами в Кабуле

Обсуждение безопасности деятельности российской дипмиссии должно стать темой встречи посла России в Афганистане Дмитрия Жирнова с представителями талибов в Кабуле. Об этом заявил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Кабуле Никита Ищенко.
Планируется встреча с главным координатором движения талибов в Кабуле, который принимает капитуляцию правительственных сил. Она нацелена на обеспечение безопасности деятельности посольства, которое продолжает работу в штатном режиме, — пояснил Ищенко.
Он добавил, что дата такой встречи ещё согласуется.
Ранее стало известно, что боевики движения «Талибан» (террористическая организация — запрещена в РФ), которые захватили власть в Афганистане, гарантируют безопасность иностранных дипмиссий, включая посольство РФ. Об этом заявил посол Дмитрий Жирнов.