Посол России встретится с талибами в Кабуле

Обсуждение безопасности деятельности российской дипмиссии должно стать темой встречи посла России в Афганистане Дмитрия Жирнова с представителями талибов в Кабуле. Об этом заявил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Кабуле Никита Ищенко.

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Планируется встреча с главным координатором движения талибов в Кабуле, который принимает капитуляцию правительственных сил. Она нацелена на обеспечение безопасности деятельности посольства, которое продолжает работу в штатном режиме, — пояснил Ищенко.

Он добавил, что дата такой встречи ещё согласуется.