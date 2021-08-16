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США захотели получить ракетный «анобтаниум»

Lenta.ru
16 августа 2021

Следующая стратегическая директива Объединенного совета по контролю за обеспечением потребностей Пентагона будет сосредоточена на будущей «интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне» (ПВО и ПРО), передает Breaking Defense заявление заместителя начальника Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерала Джона Хайтена.

США захотели получить ракетный «анобтаниум»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я хотел бы получить датчики над головой, которые видят все, характеризуют все, что происходит на этой планете, с точки зрения ракет, всегда и везде... Это сейчас анобтаниум», — сказал военный.

По его словам, осенью текущего года планируется завершить «оценку дефицита возможностей всего в этом портфеле».

Издание напоминает, что директивы, выпущенные в июне, определили требования к вседоменному командованию и управлению, логистике и информационному доминированию.

В июле издание The Drive сообщило, что Военно-воздушные силы (ВВС) США второй раз провалили летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).

В том же месяце американский журнал The National Interest, ссылаясь на подготовленный Исследовательской службой Конгресса отчет, написал, что США в ближайшие годы вряд ли сократят разрыв в области гиперзвуковых вооружений с Россией и Китаем, что может привести в будущем к потенциальным рискам для первых.

Другое,Джон Хайтен,Комитет начальников штабов,Пентагон,The National Interest,
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