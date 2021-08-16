В России создали уничтожающую вирусы ткань

Российские ученые создали ткань с антивирусными и антибактериальными свойствами. Как рассказали журналистам разработчики материала из НПО «Здоровье нации», его назвали «Ионит».
Ткань можно будет использовать для пошива масок, медицинских комбинезонов, изготовления фильтров и так далее.
«В структуру материала мы „прививаем“ активные органические молекулы. Эти фрагменты дезактивируют, то есть разрушают, вирусы и бактерии, когда они попадают на поверхность материала. Причем сами активные фрагменты с поверхности материла не „испаряются“», — рассказал директор по развитию компании «Здоровье нации» Максим Яковлев в интервью «Известиям».
Вирусы COVID, попав на поверхность «Ионита», уничтожались за несколько секунд.
По его словам ткань обладает высокой воздухопроницаемостью и комфортна для тела. В Роспотребнадзоре подтвердили утверждения разработчиков и рекомендовали «Ионит» «для изготовления одноразовой и многоразовой защитной одежды для работников, имеющих риски инфицирования COVID-19», пишет газета.