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В России создали ткань, уничтожающую вирусы и бактерии за секунды

Ura.Ru
16 августа 2021

Российские ученые создали ткань с антивирусными и антибактериальными свойствами. Как рассказали журналистам разработчики материала из НПО «Здоровье нации», его назвали «Ионит».

В России создали уничтожающую вирусы ткань
Фото: URA.RUURA.RU

Ткань можно будет использовать для пошива масок, медицинских комбинезонов, изготовления фильтров и так далее.

«В структуру материала мы „прививаем“ активные органические молекулы. Эти фрагменты дезактивируют, то есть разрушают, вирусы и бактерии, когда они попадают на поверхность материала. Причем сами активные фрагменты с поверхности материла не „испаряются“», — рассказал директор по развитию компании «Здоровье нации» Максим Яковлев в интервью «Известиям».

Вирусы COVID, попав на поверхность «Ионита», уничтожались за несколько секунд.

По его словам ткань обладает высокой воздухопроницаемостью и комфортна для тела. В Роспотребнадзоре подтвердили утверждения разработчиков и рекомендовали «Ионит» «для изготовления одноразовой и многоразовой защитной одежды для работников, имеющих риски инфицирования COVID-19», пишет газета.

Другое,Максим Яковлев,Роспотребнадзор,газета "Известия",
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