В России создали уничтожающую вирусы ткань

«В структуру материала мы „прививаем“ активные органические молекулы. Эти фрагменты дезактивируют, то есть разрушают, вирусы и бактерии, когда они попадают на поверхность материала. Причем сами активные фрагменты с поверхности материла не „испаряются“», — рассказал директор по развитию компании «Здоровье нации» Максим Яковлев в интервью «Известиям».