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В Японии рассказали о «горькой пилюле» для Украины

RT на русскомиещё 13
16 августа 2021

В Японии назвали сближение Украины и Китая «горькой пилюлей» для украинского президента Владимира Зеленского.

В Японии рассказали о "горькой пилюле" для Зеленского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Nihon Keizai.

Автор материала утверждает, что власти Киева вынуждены идти на сближение с Пекином из-за прохладного отношения к Украине со стороны США и стран ЕС, на поддержку которых надеется Зеленский.

В Nihon Keizai полагают, что развитие отношений с Китаем является скорее попыткой привлечь к себе внимания Запада со стороны Зеленского, однако такой ход кроет в себе опасность. Автор статьи напомнил, что при необходимости укрепить сплочённость с западными странами против России разногласия вокруг Китая дадут Москве больше пространства для манёвра.

В июле президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Украинский лидер отметил заинтересованность Киева в полной реализации потенциала двустороннего взаимодействия, прежде всего в сферах торговли и крупных инфраструктурных проектов.

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