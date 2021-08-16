В Японии рассказали о "горькой пилюле" для Зеленского

В Японии назвали сближение Украины и Китая «горькой пилюлей» для украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Nihon Keizai.

Автор материала утверждает, что власти Киева вынуждены идти на сближение с Пекином из-за прохладного отношения к Украине со стороны США и стран ЕС, на поддержку которых надеется Зеленский.

В Nihon Keizai полагают, что развитие отношений с Китаем является скорее попыткой привлечь к себе внимания Запада со стороны Зеленского, однако такой ход кроет в себе опасность. Автор статьи напомнил, что при необходимости укрепить сплочённость с западными странами против России разногласия вокруг Китая дадут Москве больше пространства для манёвра.