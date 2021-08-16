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Свыше 60 стран выступили с заявлением по Афганистану

Газета.Ruиещё 11
16 августа 2021

Власти свыше 60 стран в совместном заявлении призвали обеспечить безопасный выезд иностранцев и афганцев, которые хотят покинуть Афганистан. Соответствующее заявление размещено на сайте Госдепартамента США.

Свыше 60 стран выступили с заявлением по Афганистану
Фото: ReutersReuters

В числе стран, поддержавших обращение, оказались США, Великобритания, Франция, Германия, Украина, Италия и другие.

"Учитывая ухудшение ситуации в области безопасности, мы поддерживаем... и призываем все стороны уважать и способствовать безопасному и упорядоченному отъезду иностранных граждан и афганцев, которые хотят покинуть страну", — сказано в публикации.

Государства-подписанты также попросили не закрывать дороги, аэропорты и пограничные переходы в исламской республике.

15 августа талибы (организация запрещена в России) объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Кроме того, они взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В движении пообещали, что в Афганистане под властью "Талибана" женщины смогут получать образование и работать, а журналисты — критиковать происходящее.

Женщинам придется носить хиджаб, однако им будет разрешено покидать свои дома в одиночестве, уточнил представитель талибов Сухаль Шахин.

Также стало известно, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул республику и вылетел в Таджикистан.

Другое,Ашраф Ахмадзай,Талибан,Госдеп США,
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