ФСБ рассекретила документы об опытах японцев над гражданами СССР

Японские спецслужбы в годы Второй мировой войны отправляли граждан СССР и Китая, которых заподозрили в антияпонской деятельности, в тюрьму 731-го спецотряда Квантунской армии, где на них испытывали бактериологическое оружие и подвергали мучительной смерти, следует из документов, впервые рассекреченных ФСБ.

Фото: Reuters Reuters

Среди архивных материалов – протокол одного из допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, проведенных в 1947 и 1949 годах в ходе подготовки и во время Хабаровского процесса. Причем ранние протоколы публично представлены впервые, передает РИА «Новости».

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Позиция экс-главнокомандующего, как следует из протоколов, менялась под влиянием свидетельских показаний других японских военнопленных – от полной забывчивости к признанию фактов совершения преступлений.

По словам Ямады, предъявленные ему следственные документы «свидетельствуют о том, что в тюрьме 731-го отряда содержались заключенные из числа китайцев, русских, корейцев и других, которые использовались для производства опытов». В основном это были китайцы.

Далее экс-главкому предъявили фотокопию выдержки из отчета Дайренского жандармского отряда Квантунской жандармерии за сентябрь 1943 года о том, что антияпонски настроенных лиц в порядке так называемой «особой отправки» высылали в город Харбин.

Ямада согласился с достоверностью этого факта. «Из предъявленного мне документа видно, что органы Квантунской жандармерии действительно направляли на уничтожение в 731-й отряд антияпонски настроенных лиц китайской национальности», – сказал он.

Также Ямаде показали фотокопию отчета Муданьцзяньской жандармерии об «особых отправках» лиц, подозреваемых в принадлежности к органам советской разведки. Генерал подтвердил и эти сведения.

«Советские граждане, подозреваемые в антияпонской деятельности, направлялись для уничтожения в 731-й отряд», – сказал он.

Отчетность по «особым отправкам» представлялась непосредственно начальнику Квантунской жандармерии.

Императорская жандармерия выполняла функции службы безопасности Японии тех лет. «Особыми отправками» в жандармерии называлась категория людей, предназначенных для жестокого истребления живьем бактериологическими средствами. Обреченных доставляли в специальную внутреннюю тюрьму отряда 731. Подопытных цинично называли «бревнами».

27 сентября 1940 года в Берлине был подписан Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств. Токио выступило союзником Берлина. Заключение 13 апреля 1941 года в Москве договора о взаимном нейтралитете СССР и Японии позволило на некоторое время обезопасить восточные границы Советского Союза, но не изменило общей расстановки сил.

В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против Советского Союза. Всеми своими действиями она целенаправленно нарушала достигнутые с СССР договоренности о нейтралитете, разрабатывая план военных действий и совершая регулярные диверсии в отношении советской стороны.

Готовясь к войне против Союза и других государств, японские правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на бактериологическое оружие, проводя при этом его разработку, испытания и совершенствование. Оно рассматривалось японскими милитаристами как средство, способное сыграть чуть ли не решающую роль в борьбе с войсками противника.

В отрядах 731 и 100 велись опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа, газовой гангрены. Большинство подопытных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и, в конце концов, тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти.

По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибло около 3 тыс. человек, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает 10 тыс. человек.

8 августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимания союзнический тандем Японии и Германии, объявил войну Японии. На следующий день началась Дальневосточная компания советских войск, завершившаяся разгромом и капитуляцией Квантунской группировки японской армии, а затем и капитуляцией официального Токио.

Последней точкой в завершении Второй мировой войны стал Хабаровский процесс: 25-30 декабря 1949 года в Хабаровске военный трибунал Приморского военного округа рассмотрел дело по обвинению японских военных в подготовке и применении бактериологического оружия. Главный фигурант процесса Ямада тогда получил 25 лет лагерей – высшую меру наказания в СССР в то время. Начальник отряда 731, микробиолог, генерал-лейтенант Сиро Исии избежал наказания. В 1945 году его укрыли американцы, впоследствии он работал как в Японии, так и в США. Умер в 1959 году в Японии.