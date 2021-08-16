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В России поступят в продажу авиабилеты за 1 рубль

News.ru
16 августа 2021

Авиакомпания Nordwind заявила о планах продавать билеты стоимостью один рубль для взрослых, путешествующих с детьми до 18 лет. Об этом сообщают «Известия».

Всего запланировано продать 25 тысяч таких билетов. Они появятся на маршрутах из Калининграда в Воронеж, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Самару, а также в Иркутск с пересадкой в Москве.

В июле правительство выделило субсидии на перевозку семей железнодорожным и авиационным транспортом по России. Из общей суммы в 2,65 млрд рублей 1,3 млрд рублей — это субсидия на проезд в купейных вагонах, которая позволяет семьям приобрести льготный билет со скидкой 40%. Остальные 1,35 млрд рублей выделены для перелетов детей до 18 лет с сопровождающими их лицами по 45 внутрироссийским туристическим маршрутам.

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Ранее сообщалось, что генеральный директор лоукостера «Победа» Андрей Калмыков выразил точку зрения, что государство не должно помогать авиакомпаниям. Так он прокомментировал потери авиаперевозчиков из-за запретов на полёты за рубеж и других ограничений на фоне пандемии коронавируса.

В мае прошлого года кабмин РФ выделил 23,4 млрд рублей на возмещение убытков авиакомпаний, связанных с пандемией. Крупнейшим получателем этой господдержки стала группа «Аэрофлот» — в неё входят одноимённый авиаперевозчик, а также «Победа» и «Россия».

Видео,Андрей Калмыков,Аэрофлот,
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