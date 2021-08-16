Авиакомпания Nordwind заявила о планах продавать билеты стоимостью один рубль для взрослых, путешествующих с детьми до 18 лет. Об этом сообщают «Известия».

Всего запланировано продать 25 тысяч таких билетов. Они появятся на маршрутах из Калининграда в Воронеж, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Самару, а также в Иркутск с пересадкой в Москве.

В июле правительство выделило субсидии на перевозку семей железнодорожным и авиационным транспортом по России. Из общей суммы в 2,65 млрд рублей 1,3 млрд рублей — это субсидия на проезд в купейных вагонах, которая позволяет семьям приобрести льготный билет со скидкой 40%. Остальные 1,35 млрд рублей выделены для перелетов детей до 18 лет с сопровождающими их лицами по 45 внутрироссийским туристическим маршрутам.

Ранее сообщалось, что генеральный директор лоукостера «Победа» Андрей Калмыков выразил точку зрения, что государство не должно помогать авиакомпаниям. Так он прокомментировал потери авиаперевозчиков из-за запретов на полёты за рубеж и других ограничений на фоне пандемии коронавируса.