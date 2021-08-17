Кому решили запретить выезд за границу

Должников или подозреваемых в совершении преступления предложили не только оставлять без права выезда за границу, но и изымать их загранпаспорта. Такую поправку предусматривает законопроект, внесённый в Госдуму Правительством 12 августа. Документ также уточняет основания, по которым гражданские, а также служебные и дипломатические паспорта будут признавать недействительными.

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Раздай долги — и езди

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Сейчас согласно Pакону «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», некоторых россиян могут ограничить в праве выезда за границу. Это подозреваемые или обвиняемые в совершении преступления, осуждённые, должники, банкроты, призывники, люди, допущенные к гостайне, сотрудники ФСБ, а также те, кто сообщил заведомо ложные сведения о себе при оформлении документов. По факту их и так не выпускают из России: например, если задолжавший человек решит съездить отдохнуть, то сотрудники погранслужбы, проверяющие паспорта, вычислят его по закрытым базам данных. Информация в эти системы поступает от приставов, которые самостоятельно или через суд выносят решение о запрете выезда.

Но Правительство предложило пойти дальше — вообще забирать у невыездных загранпаспорта. Правда, согласно законопроекту, это коснётся не всех, а только должников, осуждённых, подозреваемых, обвиняемых, призывников, сотрудников ФСБ и тех, кого допустили к гостайне. У первых четырёх категорий загранпаспорта будут иметь право изымать в том числе дознаватели службы принудительного исполнения, которые затем передадут документы в МВД. Более подробный порядок и сроки изъятия кабмин определит отдельным актом. Как пояснял в июле журналистам председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, после исполнения судебных решений люди смогут получить свои документы обратно.

По мнению зампреда Комитета Госдумы по безопасности Анатолия Выборного, новое ограничение станет дополнительным стимулом для нарушителей расплатиться с долгами или не действовать в обход запретов.

«Некоторые люди умудряются нарушать установленные ограничения и запреты и, имея непогашенную задолженность по алиментам, не выплачивая проценты по займам, налоги, свободно ездят в разные страны, — сказал депутат «Парламентской газете». — Если у них будут забирать ещё и загранпаспорт, это станет мощной превенцией, стимулом, чтобы покрыть свои долги и затем получить возможность путешествовать по миру. Эксперты считают, что эта норма учитывает запрос общества и действенно защитит пострадавших, включая одиноких матерей и тех, кто дал взаймы и ждёт, когда им вернут деньги назад».

Загранпаспорт признают не всегда

Законопроект также отдельной статьёй уточняет основания, по которым загранпаспорта признают недействительными. Это относится как к гражданским, так и к служебным и дипломатическим документам. Так, среди прописанных случаев: утрата или истечение срока действия паспорта, изменение персональных данных — имени, фамилии, отчества, сведений о дате (числе, месяце, годе) и месте рождения, а также пола. Кроме того, основанием станет смерть владельца, невозврат без уважительной причины после окончания служебной командировки, прекращение российского гражданства, отмена решения о приобретении гражданства, отсутствие у человека гражданства РФ, оформление паспорта по поддельным либо недействительным документам.

Также «загранником», согласно поправкам, не смогут воспользоваться те, кто внёс в паспорт недостоверные сведения, кто не получил его в течение трёх лет со дня оформления (или в течение года — для служебного и дипломатического паспорта) и у кого документ непригоден для дальнейшего использования.