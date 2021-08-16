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В Греции от коронавируса умер полностью вакцинированный человек

Газета.Ruиещё 1
16 августа 2021

Первый случай смерти от коронавируса полностью вакцинированного человека зафиксировали в Греции. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление директора второго отделения интенсивной терапии больницы "Папаниколау" Никоса Каправелоса телеканалу OPEN.

В Греции от COVID умер полностью вакцинированный человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В моем отделении у нас есть первая смерть полностью вакцинированного пациента. У него не было основных заболеваний. Это одно из исключений. Первая смерть из 13 тысяч", - сказал медик.

Однако специалист подчеркнул, что невакцинированные люди находятся в большей опасности, а этот случай является исключением. В то же время привитым стоит быть осторожными, отметил он. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежедневно в Греции фиксируется порядка трех тысяч новых случаев коронавируса.

Иммунолог рассказал о неожиданном эффекте вакцинации

Ранее ВОЗ призвала бороться с неравенством при распределении противокоронавирусных вакцин между странами и решить проблему с препаратами до конца сентября текущего года, чтобы 10% населения каждой страны были вакцинированы. По оценкам организации, на сегодняшний день в мире существует глобальное неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса. В более бедных странах полностью привито или получили хотя бы одну дозу вакцины гораздо меньше людей, чем в более богатых.

Другое,ВОЗ,
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