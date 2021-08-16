В Греции от COVID умер полностью вакцинированный человек

"В моем отделении у нас есть первая смерть полностью вакцинированного пациента. У него не было основных заболеваний. Это одно из исключений. Первая смерть из 13 тысяч", - сказал медик.

Однако специалист подчеркнул, что невакцинированные люди находятся в большей опасности, а этот случай является исключением. В то же время привитым стоит быть осторожными, отметил он. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежедневно в Греции фиксируется порядка трех тысяч новых случаев коронавируса.

Ранее ВОЗ призвала бороться с неравенством при распределении противокоронавирусных вакцин между странами и решить проблему с препаратами до конца сентября текущего года, чтобы 10% населения каждой страны были вакцинированы. По оценкам организации, на сегодняшний день в мире существует глобальное неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса. В более бедных странах полностью привито или получили хотя бы одну дозу вакцины гораздо меньше людей, чем в более богатых.