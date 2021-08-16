Он пообещал, что пока российская сторона будет наблюдать за тем, как себя поведут новые афганские власти в лице талибов.

15 августа «Талибан» объявил, что держит под контролем территорию Афганистана после того, как его боевики вошли в столицу Кабул. Президент Ашраф Гани покинул страну, объяснив это стремлением избежать кровопролития.

Представитель политофиса «Талибана» в Катаре Сухейль Шахин заявил, что в новое правительство страны войдут не только талибы, но и другие афганцы — при этом он не уточнил, о ком именно идет речь.