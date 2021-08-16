Пока вы спали: ЕС грозит новый миграционный кризис

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ЕС грозит новый миграционный кризис

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В Еврокомиссии отметили, что ЕС готов к тому, чтобы справиться с очередным миграционным кризисом, который может возникнуть из-за захвата Афганистана террористическим движением «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом пишут «Известия».

При этом ряд европейских политиков уверен, что этот кризис уже настал, так как вывод войск США и их союзников из Афганистана с дальнейшим наступлением талибов спровоцировали массовое перемещение беженцев. Самым желанным пунктом для них стала Германия, уже за первые три месяца 2021 года на нее пришлось больше всего просителей убежища из Афганистана: из 10,7 тыс. заявок 3,1 тыс. были поданы именно там.

В Германии оценили последствия отказа от «Северного потока — 2»

Возможный приход к власти партии «Зеленых» грозит отказом от российского газопровода «Северный поток – 2» и крахом промышленности Германии. Об этом в интервью «Известиям» заявил председатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Йорг Мойтен.

«Новое федеральное правительство во главе с «Зелеными» может быть настолько идеологически слепым, что перережет эту жизненно важную для ФРГ артерию. Последствием этого шага будет не только конец Германии как развитой промышленной державы, но и, конечно же, конец текущего взлета этой якобы «Зеленой» партии», - уверен он.

В Конгрессе назвали «катастрофой» вывод войск из Афганистана

Катастрофа, которую мы наблюдаем в Афганистане, не должна была произойти, и ответственность за нее несут бывший и нынешний президенты США Дональд Трамп и Джо Байден. Об этом заявила в Twitter член Палаты представителей Конгресса США Лиз Чейни.

«Отступление Америки в Афганистане не положит конец войне. Оно законсервирует противостояние, гарантируя, что будущим поколениям придется продолжать борьбу, заплатив при этом намного большую цену», - заявила она.

Уровень пенсий в России снизился до уровня кризисного 2008 года

По данным Росстата, сейчас соотношение средней назначенной пенсии к среднему размеру начисленной заработной платы в России находится на одном из самых низких за прошедшие 13 лет уровне – около 28%. Об этом пишет «Независимая газета».

При этом Минтруд планирует уже с этого года начать оценивать соответствие пенсионной системы России стандартам Международной организации труда, методика которой сложнее, чем применяемая сейчас. В ведомстве подчеркнули, что, «по оценкам экспертов МОТ, параметры российской пенсионной системы соответствуют минимальным стандартам», а целевой ориентир в виде замещения трудовых доходов пенсией на уровне не менее 40% выполняется.

Экономика России восстановилась до докризисного уровня

Экономика России во втором квартале выросла на 10,3% в годовом выражении. При этом за первое полугодие отмечен рост на 4,6–4,7% против спада на 3% за весь 2020 год. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет «Коммерсант».