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В МИД России заявили о плане «Б» по Афганистану

Газета.Ru
16 августа 2021

Директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что у Москвы есть план «Б» по Афганистану.

По его словам, Россия сейчас работает по плану «А», однако на случай непредвиденных ситуаций есть план «Б», и его введут в действие. Подробностей Кабулов приводить не стал.

Ранее дипломат сообщал, что Москва поддерживает хорошие отношения как с покинувшим Афганистан правительством страны, так и с движением Талибан (организация запрещена в России)».

Эксперт рассказал, что ждет Афганистан с приходом талибов

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители захватили государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию. Движение отказалось от идеи переходного правительства, подчеркивая, что они ждут полной передачи власти.

«Газета.Ru» следит за происходящим в Кабуле в режиме онлайн.

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