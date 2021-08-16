Российская оборонка осталась без денег

Низкая рентабельность контрактов гособоронзаказа (ГОЗ) приводит к тому, что предприятиям российского оборонно-промышленного комплекса не хватает денег на диверсификацию и выпуск гражданской продукции. Об этом сказано в письме заместителя министра экономического развития Ильи Торосова, пишет РБК.

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Президент России Владимир Путин еще в 2016 году поручил за десять лет довести производство гражданской продукции до 30 процентов, а к 2030 году — до 50 процентов от общего выпускаемого объема. При этом ожидалось, что банки дадут 70-80 процентов средств на проекты в этой области, а остальное профинансируют сами предприятия.

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Однако, как указал чиновник, заводы не могут заработать и накопить необходимые средства, поэтому поручение может быть сорвано. По словам Торосова, похожая ситуация сложилась в строительной отрасли, где подорожание всех стройматериалов грозит подрядчикам по госконтрактам потерями на десятки миллиардов рублей.

Замглавы министерства экономического развития предложил скорректировать постановление правительства, которое определяет общее правило регулирования цен на продукцию в рамках гособоронзаказа. Каким образом, чиновник не уточнил.

В аппарате курирующего оборонную отрасль вице-премьера Юрия Борисова получение письма подтвердили. В ближайшее время по этой теме пройдет совещание коллегии военно-промышленной комиссии.

Ранее Борисов поручил рассмотреть предложения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), касавшиеся оборонной отрасли. В них говорилось о новой формуле расчета цен на военную продукцию, обязательствах госпредприятий закупать отечественные станки и ряде других мер.

Нынешняя ситуация в оборонной отрасли, по словам источника издания, приводит к тому, что у головных предприятий контрактов ГОЗ накопились многомиллиардные долги, поэтому диверсификация невозможна. Даже если предприятие решит выпускать гражданскую продукцию, та не сможет конкурировать на рынке.

Глава Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин отметил, что проблемы начали накапливаться с начала 2010-х годов. Из-за них предприятиям сложно получить кредиты, а потери бюджет несет все равно, ведь проблемы задолженности приходится каким-то образом погашать.