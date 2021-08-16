В России предложили учредить еще один День Победы

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил сделать 3 сентября в России Днем победы над Японией. По его мнению, Москва должна послать Токио «четкий и недвусмысленный сигнал», чтобы японские власти не задумывались, почему Курилы остаются российской территорией.

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«По Конституции РФ государство обязуется чтить память защитников Отечества, обеспечивать защиту исторической правды и не допускать умаления значения подвига народа. Убежден, что, следуя духу и букве Основного закона, Госдума должна пересмотреть закон о Днях воинской славы и признать 3 сентября Днем победы над Японией», — приводит слова Сергея Миронова пресс-служба «Справедливой России — За правду».

Политик сообщил, что Президиум Верховного совета СССР объявил 3 сентября Днем победы над Японией еще в 1945 году. Некоторое время это был праздничный день, но позднее его сделали рабочим. По мнению Миронова, Россия не имеет права замалчивать подвиг советских солдат в войне над Японией.

Так как японские власти претендуют на Курильские острова, значит, они не признают итоги Второй мировой войны, считает лидер эсеров. По его мнению, Россия должна послать «четкий и недвусмысленный сигнал» Японии, чтобы они не задумывались лишний раз «почему Курилы стали российскими и почему навсегда ими останутся».