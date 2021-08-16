"Могли бы применить против США": Историк о бактериологическом оружии Японии

Разработку Японией бактериологического оружия в годы Второй Мировой войны можно сравнить с созданием американцами атомной бомбы. Токио хотел обладать оружием, которого не было у других стран, и мог бы применить его против сил США на островах в Тихом океане. Об этом в беседе с "Рамблером" заявил вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский, комментируя рассекреченные ФСБ документы, в которых говорится о планах Токио применить бактериологическую бомбу в 1944 году.
"Создание бактериологического оружия Японией в годы войны - это как для американцев атомная бомба. Это было оружие, которое могло повысить "цену" Японии. Это обладание оружием, которым не обладают другие... Часть биологического оружия было возможно применить, оно было готово. Но Япония, скорее всего, не была готова к его применению против армии союзников. А планов применения этого оружия против советских войск в 44-м году не было, так как действовал договор о ненападении, военные действия развивались не очень активно, Квантунская армия постоянно ослаблялась. Но главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада в своем докладе подтверждал, что он отдал приказ увеличить производство бактериологического оружия и создать его запасы.
Японцы могли бы применить бактериологическое оружие только против Соединенных Штатов на островах. Но если бы они это сделали, то это была бы палка о двух концах. Потому что само по себе применение бактериологического оружия находилось на экспериментальной стадии и во время военных действий использовать его было проблематично. Поскольку военные действия ведутся с соприкосновением двух фронтов, пострадать могли и японские военнослужащие", - отметил эксперт.
Залесский также уточнил, что во годы войны массово создавалось химическое оружие, но оно не применялось на полях сражений.
"Во время Второй мировой войны все воюющие страны создавали запасы химического оружия. Но химическое оружие не было применено ни на одном из фронтов, несмотря на то, что развитие отравляющих веществ в предвоенные и военные годы было очень широким, запасы были созданы очень серьезные. И это могло привести к колоссальному увеличению числа жертв. Но та же самая Германия боялась его использовать, потому что могла получить "ответку"", - добавил он.
По словам Залесского, японское командование могло бы применить бактериологическое оружие в качестве диверсионного средства в Северном Китае или Внешней Монголии, но не решилось на такой шаг.
"В 1944-м году использование бактериологического оружия в качестве военного средства было не очень перспективно. Его использование в качестве диверсионного средства - условно говоря, заразить население Северного Китая или Внешней Монголии - было вполне возможно. Но японское командование, несмотря на свое отношение к китайцам как к гражданам "второго сорта", видимо, не смогло преодолеть определенные моральные ограничения, потому что это могло повлечь за собой серьезные потери среди рядового населения. Хотя в принципе японцы не очень заботились о мирном населении...", - сказал историк.
Он также уточнил, что Ямада не мог лично принять решение о применении бактериологического оружия, ему бы потребовалось подтверждение начальства из Токио на новые военные действия.
"А в Токио такого подтверждения, скорее всего, не дали бы, потому что там думали о политических моментах", - сказал Залесский.
Вместе с тем историк обратил внимание на ответ последнего главнокомандующего Квантунской армией, данный в ходе допросов в рамках Хабаровского процесса, о том, что он не считает эксперименты над китайским населением военным преступлением.
"Ямада говорит, что если советская сторона считает эти действия военным преступлением, то он как командующий Квантунской армией несет ответственность за это, но не считает это военным преступлением. Это очень показательный факт", - отметил эксперт.
Ранее ФСБ России рассекретила документы, в которых рассказывается о планах Японии применить бактериологическую бомбу в 1944 году. Сам факт того, что военное командование Страны восходящего солнца намеревалось провернуть подобное, стало известно из протоколов допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, пишет РИА Новости. Экс-главнокомандующий, получив показания свидетеля Мацумуры, подтвердил тот факт, что одобрил доклад о применении бактериологической бомбы «системы Исии» осенью 1944 года. Сама бомба разрабатывалась во время Второй мировой войны в качестве демонстрации максимально эффективного применения подобного оружия. Отличительной особенностью бомбы являлся керамический корпус, заполненный чумными блохами. Ожидалось, что бомба будет взорвана на высоте 50-100 метров. Это должно было привести к заражению местности и распространению чумы.