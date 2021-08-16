"Могли бы применить против США": Историк о бактериологическом оружии Японии

"Создание бактериологического оружия Японией в годы войны - это как для американцев атомная бомба. Это было оружие, которое могло повысить "цену" Японии. Это обладание оружием, которым не обладают другие... Часть биологического оружия было возможно применить, оно было готово. Но Япония, скорее всего, не была готова к его применению против армии союзников. А планов применения этого оружия против советских войск в 44-м году не было, так как действовал договор о ненападении, военные действия развивались не очень активно, Квантунская армия постоянно ослаблялась. Но главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада в своем докладе подтверждал, что он отдал приказ увеличить производство бактериологического оружия и создать его запасы.



Японцы могли бы применить бактериологическое оружие только против Соединенных Штатов на островах. Но если бы они это сделали, то это была бы палка о двух концах. Потому что само по себе применение бактериологического оружия находилось на экспериментальной стадии и во время военных действий использовать его было проблематично. Поскольку военные действия ведутся с соприкосновением двух фронтов, пострадать могли и японские военнослужащие", - отметил эксперт.