Новые старые хозяева Афганистана: что такое движение Талибан

15 августа боевики запрещенной в РФ террористической группировки Талибан подняли свой флаг над президентским дворцом в Кабуле, фактически захватив и сам город, и всю власть в стране, отобрав ее у поддерживаемого НАТО правительства Афганской республики.

"Рамблер" совместно с ведущим научным сотрудником Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борисом Долговым попробовал разобраться, кто такие талибы, во что они верят, и за что воюют уже почти полтора века.

Кто такие талибы и чего они хотят?

Талибан - это национально-освободительное движение, первой целью которого является освобождение Афганистана от всех иностранных сил. В то же время это исламистское движение, целью которого является построение шариата на территории страны. Это отличает талибов от других крупных исламистских движений - признанных территористическими и запрещенных в нашей стране ИГИЛ и Аль-Каеды, чьей целью является построение халифата и его максимальная экспансия.

"Талибан это исламистское движение, однако в отличие от ИГИЛ и Аль-Каеды, это еще и движение национально-освободительное, хоть и исповедующее достаточно строгие каноны Ислама", - заявил Долгов.

Он отметил, что хотя Талибан ставит своей целью построение общества, основанного на законах Корана, при этом у него достаточно непростые взаимоотношения с другими исламистскими группировками. Отчасти это связано с тем, что из-за своей ориентированности на национально-освободительную идеологию, талибы считают пришлых исламистов такими же чужаками.

"Стоит учитывать, что Талибан не един. Есть более радикальные и менее радикальные течения. Некоторые считают сотрудничество с ИГИЛ уместным, хотя в принципе Талибан противостоит ИГИЛ. Между ними были военные столкновения. Тут надо понимать, что ИГИЛ в Афганистане это в основном иностранные бойцы. И для большинства талибов они прежде всего чужаки", - добавил эксперт.

Когда появились?

Корни такого подхода стоит искать еще в 19 веке. Исламистское движение, ставившее своей целью борьбу с колонизаторами, тогда еще Британской империей, возникло на территории соседнего Пакистана.

"Талибан" переводится как учащийся. То есть это ученик, изучающий каноны Ислама, на которых он будет строить правильное исламское государство. И до сих контакты между талибами и Пакистаном крайне активны, в том числе с пакистанским истеблишментом. Можно говорить о прямой поддержке, пусть не на уровне государства, но на уровне множества неправительственных организаций", - считает Долгов.

В своей современной форме "Талибан" сформировался во время вторжения СССР и существования на территории страны просоветского правительства Наджибуллы. Лидеры группировки категорически не поддерживали социалистические методы управления, против которых объявили "Джихад".

Во что верят талибы?

Талибы исповедуют довольно умеренную ветвь ислама - ханафистский мазхаб. Об этом "Рамблеру" рассказал доктор исторических наук, исламовед Алексей Малашенко.

В какой-то степени, это такая этнорелигия, обращающаяся к самым ранним образцам веры. Безусловно, талибы являются исламистами - хотят построить государство на исламской основе, основывают на вере свою политику. Есть такое мнение у богословов, что талибы вернулись к классическому исламу, не жесткому, но тому, который подталкивает к созидательной деятельности", - рассказал эксперт.

Именно в религиозных взглядах талибов Малашенко усматривает причины относительно мирного захвата талибами Кабула. По его мнению, они в каком-то плане ориентировались на то как пророк Мухаммед мирно взял Мекку.

"Это может быть преувеличением, может быть красиво звучит, но то, что нынешние их религиозные взгляды более умеренны, чем в 1996 году - это однозначно", - добавил эксперт.

Отличие между движением "Талибан", ИГИЛ и "Аль-Каеда", по словам Малашенко, также лежит в тех методах, которые они используют для своих целей.